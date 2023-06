La trágica historia de Choi Sung Bong: fingió tener cáncer, tomó su vida; su despedida es incierta

El 21 de junio pasado, autoridades de Corea del Sur confirmaron el hallazgo sin vida de Choi Sung Bong, el cantante surcoreano de 33 años que en los últimos años se vio envuelto en polémica al descubrirse que había fingido ser un paciente de cáncer terminal para recibir donativos de sus fanáticos.

El cuerpo de Choi Sung Bong fue hallado a las 9 de la mañana en su casa en Seúl; por las características y un mensaje colgado en su canal de YouTube, las autoridades confirmaron que el cantante se privó de la vida.

Desde entonces, y tras las diligencias correspondientes por parte de la policía, el cuerpo de Choi Sung Bong fue enviado a un hospital donde espera ser reclamado por algún familiar, de acuerdo con las políticas de salud en Corea del Sur. No obstante, el caso del intérprete se mantiene en el limbo, pues sus padres biológicos lo dieron en adopción cuando tenía tres años de edad, por lo que no se le conoce familia cercana.

Las autoridades, de acuerdo con información de AllKpop, confirmaron que hasta el momento no hay un familiar que haya reclamado el cuerpo del infortunado intérprete, aunque un conocido cercano se mantiene a la espera de que le permitan darle un funeral apropiado, toda vez que también hay servicios funerales públicos para personas que no cuenten con familia o no sean reclamados.

"Sung Bong no tiene familiares sobrevivientes, lo que hace que el reclamo inmediato de sus restos sea un asunto complejo (...) Como su conocido, me he encargado de organizar un funeral en lugar de su familia. El horario exacto del funeral se dará a conocer la próxima semana", señaló en entrevista el conocido, que no fue identificado.

¿Quién es Choi Sung Bong y por qué estaba ''cancelado'' en Corea del Sur?

Choi Sung Bong saltó a la fama en 2011 a través del programa de audiciones de tvN "Korea's Got Talent", donde obtuvo el segundo lugar, luego de cautivar a la audiencia con su historia de vida.

Durante la emisión, el intérprete contó que se había escapado del orfanato en el que fue abandonado por sus padres biológicos a los tres años, por lo que tuvo que soportar una vida de trabajo manual sin perder la esperanza de algún día convertirse en cantante.

Su historia se hizo tan viral, que incluso alcanzó fama internacional, donde varios seguidores de la emisión le mostraban su apoyo a través de redes sociales. No obstante, poco después de concluir la emisión, dijo padecer un cáncer terminal por el cual comenzó a solicitar donaciones y gracias a lo cual llegó a California, Estados Unidos; para ofrecer un concierto benéfico para pacientes con cáncer.

A medida que transcurría el tiempo, su historia comenzó a tener inconsistencias, por lo que fue acusado de fingir ser un paciente terminal y al ser expuesto ante la Fiscalía con pruebas, tuvo que admitir el hecho, pedir disculpas y compensar el daño a quienes le habían realizado donaciones.

Desde entonces su nombre se vio ligado a la polémica.

Choi Sung Bong se quitó la vida tras despedirse en YouTube

El cantante dedicó los últimos años de su vida a devolver las donaciones que le habían sido entregadas, como dejó escrito en lo que parece ser una carta de despedida a sus seguidores:

"La razón por la que escribo esto es para enviar una carta a mis fans por última vez en mi vida. Si pueden ver esto, significa que ya estoy muerto. Me disculpo sinceramente con aquellos que han sufrido, debido a mi estupidez. Lo siento. Devolví todas las donaciones que me dieron en los últimos dos años. Ahora, quiero pagar mis pecados con mi vida" .

Tras la publicación, uno de sus seguidores fue el que dio aviso a la policía, que más tarde encontró el cuerpo sin vida Choi Sung Bong.

Si bien en los últimos años no gozó de la popularidad y el carisma que había ganado en "Korea's Got Talent", se espera que después del servicio funerario en los próximos días, sea colocado un memorial en su honor.

Líneas de apoyo para la prevención del suicidio en Yucatán: