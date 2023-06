Juan Pablo Medina visita a los niños del CRIT Yucatán para apoyar la inclusión (FOTOS)

El actor Juan Pablo Medina fue captado de visita en el CRIT en Yucatán (Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón) para conocer la labor que hacen con los niños y apoyar la inclusión con respecto a las personas de capacidades diferentes.

Recordemos que hace casi dos años, al reconocido actor de La Casa de Flores le tuvieron que amputar una pierna luego de que sufriera un infarto silencioso y tuviera una fuerte crisis de salud. Actualmente tiene una prótesis y ha logrado retomar su carrera de la mejor manera posible.

Juan Pablo Medina visita a los niños del CRIT Yucatán.

Juan Pablo Medina visita el CRIT en Yucatán

A través de las redes sociales del CRIT Yucatán compartieron varias fotos y vídeos de Juan Pablo Medina en las instalaciones del lugar.

El actor estuvo en Mérida y otros lugares de Yucatán grabando una serie de Netflix al lado de famosos como Alfonso Dosal, Ester Expósito, Mabel Cadena, y más, por lo que había aprovechado su estancia en la capital yucateca para visitar el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón.

En las imágenes mostradas se puede apreciar a Juan Pablo Medina recorriendo el CRIT Yucatán, visitando diferentes áreas, hablando con doctores, especialistas y otros encargados del lugar para conocer de qué otra manera puede apoyar y dar mas visibilidad a esta causa.

"Queremos aprovechar esta oportunidad para reconocer y valorar tu compromiso con causas sociales y tu participación en proyectos que promueven el cambio y la inclusión." escribieron en redes

¿Qué le pasó a Juan Pablo Medina y por qué le amputaron una pierna?

El 15 de julio de 2021 la vida de Juan Pablo Medina dio un giro inesperado cuando mientras estaba grabando un proyecto muy especial para él, comenzó a sentir unos dolores muy fuertes en el estómago y en la pierna.

“Le dije al doctor: ‘Diles que en 10 minutos salgo’, 10 minutos se convirtieron en 40 minutos, de repente, entra la productora y yo, en el piso, verde, le dije: ‘Dame media hora’, me dijo: ‘No, no estás bien, tú tienes que ir al hospital’”.

El actor de "Cásese quien pueda" nunca imaginó que había tenido un infarto silencioso, el cual provocó que se le formaran coágulos que invadieron su intestino y una de sus piernas.

“Estaba mareado y me dolía la panza impresionantemente y cuando entré, me metieron a urgencias. Lo tengo un poco borroso: bajaron a hacerme estudios, después de eso, blackout. Tengo una imagen en la que uno de los médicos me dijo: ‘Voy a hacer todo por salvar tu pierna’

El intérprete reveló que durante el mes que estuvo hospitalizado sintió que "se iba”; no obstante, tenía la fe de sobrevivir, así fuera sin una de sus piernas

“En una cirugía sentí algo muy extraño, sí sentí que me estaba yendo. Cuando desperté, justo después, llegó el doctor y me dijo: ‘Te prometí que iba a hacer todo para salvarte la pierna, pero que no estuviera en riesgo tu vida. No puedo hacer más, te tenemos que amputar la pierna’”, contó el actor.

Finalmente, tras toda esa angustia, accedió a que le amputaran la pierna derecha y fue gracias a esa decisión que logró salvar su vida.