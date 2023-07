Muere un ganador del Óscar, Alan Arkin

LOS ÁNGELES (AP).—Alan Arkin, el actor de carácter que demostró su versatilidad en la comedia y el drama al recibir cuatro postulaciones a los Premios de la Academia y ganó un Óscar en 2007 por “Little Miss Sunshine (Pequeña Miss Sunshine)”, falleció a los 89 años.

Sus hijos Adam, Matthew y Anthony confirmaron la muerte de su padre a través del publicista del actor ayer viernes. “Nuestro padre era una fuerza de la naturaleza con un talento único, tanto como artista como hombre”, dijeron en un comunicado.

Miembro de la famosa compañía de comedia Second City de Chicago, Arkin fue un éxito inmediato en películas con la parodia de la Guerra Fría “The Russians Are Coming, The Russians Are Coming (¡Que vienen los rusos! ¡Que vienen los rusos!)” y alcanzó su punto máximo hacia el final de su vida con su victoria como Mejor Actor de Reparto por la popular película de 2006 “Little Miss Sunshine”.

Más de 40 años después de su primera candidatura al Óscar, por “The Russians Are Coming”, volvió a ser postulado por interpretar a un productor de Hollywood intrigante en la ganadora del Óscar “Argo”.

En los últimos años protagonizó junto a Michael Douglas la serie de comedia de Netflix “The Kominsky Method”, un papel que le valió dos postulaciones al Emmy.

Arkin alguna vez bromeó con que la belleza de ser un actor de carácter era no tener que quitarse la ropa para un papel. No era un símbolo sexual ni una superestrella, pero rara vez se quedaba sin trabajo y apareció en más de 100 largometrajes y programas de televisión.

Sus características eran la simpatía, su proximidad con el público y la inmersión total en sus roles, sin importar cuán inusuales fueran, ya sea interpretando a un oficial de submarino ruso en “The Russians are Coming” que lucha por comunicarse con los estadounidenses igualmente nerviosos, o destacándose como el malhablado abuelo en “Little Miss Sunshine”.

“Alan nunca ha tenido una personalidad identificable en la pantalla porque simplemente desaparece en sus personajes”, observó una vez el director Norman Jewison de “The Russians are Coming”. “Su acento es impecable e incluso es capaz de cambiar su apariencia... Siempre ha sido subestimado, en parte porque nunca ha estado al servicio de su propio éxito”.

Mientras estaba en Second City, Arkin fue elegido por Carl Reiner para interpretar al joven protagonista en la obra de Broadway de 1963 “Enter Laughing”, basada en la novela semiautobiográfica de Reiner.

Atrajo buenas críticas y la atención de Jewison, quien se preparaba para dirigir una comedia de 1966 sobre un submarino ruso que genera pánico cuando se aventura demasiado cerca de un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra.

Arkin protagonizó “Wait Until Dark al lado de Audrey Hepburn.