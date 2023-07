Karol Sevilla le responde a Emilio Osorio tras reclamarle su ausencia

PERÚ.— Recientemente, Karol Sevilla recibió las críticas, pues se dijo que la cantante y actriz había "abandonado" a su novio Emilio Osorio, quien se encuentra participando en el reality show La Casa de los Famosos México.

Asimismo, en dicho programa fue donde el actor le reclamó a la cantante por su ausencia, pues a poco más de un mes de encierro, ella no ha dado "señales" de que lo esté apoyando. Esta situación generó que el joven empiece a dudar sobre su relación y si está sigue en pie. Debido a los comentarios en contra de Karol, ella misma decidió pronunciarse y responderle a Emilio.

Karol Sevilla le responde a Emilio Osorio; le aclara su "abandono"

Durante una transmisión en vivo compartido en TikTok, Karol Sevilla se vio orillada a contestar el cuestionamiento de un fan, quien le preguntó por el reclamo que le hizo el hijo de Niurka y Juan Osorio.

Sin darle muchas vueltas al asunto, la protagonista de la serie "Soy Luna", explicó que ya estaba trabajando en una sorpresa grandiosa para su novio.

"Ya estamos en eso. Estamos en eso. Por favor, relájense. Se va a quedar estupefacto. Se va a quedar impactado", afirmó Karol Sevilla.

Sin embargo, indicó que los fans de ambos tendrán que ser pacientes, ya que actualmente está trabajando en un proyecto en Perú, tal y como lo reveló ante las cámaras del programa De primera mano, y como confirmó su suegra Niurka Marcos, quien también salió en defensa de la cantante, al decir que Emilio sabía que su novia dejaría el país un tiempo por asuntos laborales.

Luego de la declaración de la actriz, internautas especularon que Karol no está "ausente" por gusto sino debido a la presión que los seguidores de Emilio están ejerciendo sobre ella.

"Por eso querían mantener su relación en secreto, porque los fans siempre arruinan las relaciones", "Ella está en Perú trabajando. Tiene una agenda que cumplir. Ella sabrá qué día irá a verlo", fueron algunos de los comentarios que internautas hicieron a modo de defensa hacía las críticas contra la cantante.

Niurka y Romina hablando de Karol Sevilla y el apoyo que le da a Emilio

La Casa de los Famosos México. ¿Cuál fue el reclamo de Emilio Osorio a Karol Sevilla?

Hace unos días, Emilio Osorio entre lágrimas, confesó su profundo enamoramiento por la actriz, pero más recientemente, el hijo de Juan Osorio le hizo un reclamo. Emilio Osorio le hizo un reclamo a Karol Sevilla

Y es que, el joven actor no pudo contenerse y expresó su necesidad de saber si las cosas seguían bien entre ellos, pues a pesar de que toda su familia, incluyendo su padre Juan Osorio, le brindado su apoyo, el actor no ha escuchado la voz de Karol a las afueras de la casa.

"Oigan, me pueden dar una señal para saber si mi novia me sigue amando y si aún estamos juntos. Por favor, ya estoy hasta la madr#*$% no lo iba a decir, enviando este video. Ya me vale madr #$% Karol, neta, ¿qué pe"$2*? Necesito una señal, por favor, te amo. ¿Seguimos siendo novios? Digo, sigo bien enamorado de ti, pero neta, necesito algo, ahora sí lo necesito", expresó el joven, quien también dijo que ya está pensando en cómo proponerle matrimonio a la cantante

Fue así como ante la desesperación del actor, los fanáticos acudieron a las redes sociales de Karol Sevilla para transmitirle el mensaje.

