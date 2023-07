Wendy Guevara ''llora'' por culpa de Bárbara Torres tras polémico comentario (VÍDEO)

La Casa de los Famosos México ha sido uno de los realitys más populares actualmente y sin duda, Wendy Guevara es de las habitantes más queridas dentro del reality, sin embargo, ha causado mucha indignación la nominación de la influencer pues está en riesgo su permanencia.

Ahora, internautas están criticando fuertemente a Bárbara Torres luego de que hiciera llorar a Wendy Guevara por un comentario transfóbico y fuera de lugar. Esto fue lo que le dijo.

La Casa de los Famosos. Wendy Guevara es nominada por primera vez: ''Con la niña no''

Wendy Guevara fue nominada por primera vez en La Casa de los Famosos México y esto ha causado un gran furor entre sus miles de fanáticos quienes ahora están arremetiendo contra Bárbara Torres.

La actriz de "La Familia P.luche" está desesperada por ser salvada y no irse a la gala de eliminación, pues incluso ya le pidió a la "Barby" Juárez que la salve a ella, sin embargo ha hecho un comentario homofóbico a Wendy Guevara que le ha valido un sinfín de críticas, pues le dijo que no era una "mujer entera" y que solo merecían quedarse las que fueran reales.

“Ya sólo quedamos dos mujeres en la casa, porque tú no eres mujer (…) Yo le dije a ‘Barry’ que me salve a mí porque somos las dos mujeres reales. Tú no, tienes pen* y sen**, tú eres hombre”, dijo