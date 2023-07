RBD tendrá cierre de show "Soy Rebelde Tour" en el Azteca

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de seis "sold outs" en el Foro Sol de la Ciudad de México, se confirma que RBD cerrará su tour el 21 de diciembre de 2023 en el estadio Azteca, en donde se despedirán para siempre de los escenarios.

Luego de una larga espera y varios rumores de un posible reencuentro, el pasado enero, Anahí, Maite, Dulce María, Christopher Von Uckerman y Christian Chávez anunciaron en sus redes sociales que su regreso a los escenarios era una realidad.

"Soy Rebelde Tour", fechas

"Soy Rebelde Tour" empezará el 25 de agosto en la ciudad de El Paso, Texas. Con esta gira, el grupo musical ha roto récords, hasta el momento tienen seis "llenos" en el Foro Sol y lograron vender más de 50 fechas en Guadalajara, Monterrey, Estados Unidos, Colombia y Brasil en cuestión de minutos.

Los seguidores de la banda deberán estar pendientes para adquirir sus boletos para el show de despedida.

El único integrante que no estará presente en la gira será Alfonso Herrera. Aunque no se ha hecho oficial la versión de no aceptar formar parte de este proyecto, mucho se ha rumorado sobre ésta. En días recientes, Apio Quijano, integrante de La Casa de los Famosos, dijo que el motivo de que Poncho Herrera no estuviera en el proyecto fue por dinero.

Según Apio Quinano, dijo que "Yo escuché que en Rebelde lo invitaron, dijo que no, dijo ‘va’, pero pidió tal presupuesto y dijeron ellos ‘no, pues, es que no, la verdad todavía no… No te podemos ofrecer tanto’ y él dijo ‘no’”, contó el cantante".

Apio Quijano también dejo entrever que ahora son el resto de los integrante de RBD, quienes ya no quieren que 'Poncho' se una, pues sin él ya triplicaron sus ganancias, de formar parte de la gira habría que pagarle todavía más de lo que pidió.

