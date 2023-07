Ninel Conde canta versión de ''Salváme'' de RBD: le llueven las críticas

MÉXICO.— Ninel Conde ha vuelto a generar los comentarios negativos, pero ahora no han sido por sus cirugías estéticas, la cuales además de ser muy evidentes, han modificado drásticamente su rostro. No, ahora más bien, una "novedad" en su último show causó que le llovieran las críticas.

Y es que la cantante decidió cantar una canción de RBD, pero su versión del tema ''Salváme'' no fue del agrado del público y menos de los fans de la agrupación.

Ninel Conde canta ''rara'' versión de “Sálvame”, de RBD.

"Destrozan" a Ninel Conde por cantar ''Salváme'' de RBD

Fue mediante TikTok que se filtró un fragmento de la presentación de la también actriz, quien en la telenovela "Rebelde" dio vida a 'Alma Rey', la mamá de Dulce María, quien a su vez interpretó a 'Roberta Pardo'.

Sin embargo, el vídeo no fue difundido para recordar la participación de Ninel en el melodrama de Televisa. La verdadera intención de esta publicación fue exhibir a la cantante interpretando un tema clásico de la agrupación que conforman Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

Aunque en el clip, se puede ver a la apodada 'Bombón asesino', interpretando con mucho sentimiento la canción "Sálvame", el público, al parecer, no quedó nada contento ni satisfecho con su cover.

Internautas destacaron que no es solo su voz lo que les molesta, también la desafinación, la falta de aire en algunos momentos, y por supuesto, la mala técnica vocal.

Ya duérmanse o se les va a aparecer Ninel Conde cantando “Sálvame” de RBD. pic.twitter.com/8Yqrz7fMfJ — ¡OMG! (@omgchismes) July 4, 2023

Asimismo, algunos usuarios de redes señalaron que en más de una ocasión le han comentado a Ninel Conde que no canta, por lo que le han sugerido que al hacer su show e incluir esta melodía, que originalmente canta Anahí, mejor use playback; o para no complicarse la vida, mejor no la cante.

Y debido que para los fans no hay nadie mejor que Anahí para cantar dicho tema, tras viralizarse el vídeo de la presentación de Ninel Conde, ésta fue muy criticada.

Ninel Conde, la única cantante que hace ver muy pero muy difícil de cantar “sálvame” de RBD. https://t.co/4ONu0YXQnG — uD835uDC40uD835uDCB6uD835uDCC7uD835uDCBEuD835uDCB6 (@MJpeache_) July 4, 2023

Te puede interesar: Ninel Conde recibe críticas por su rostro; la comparan con ''Calamardo guapo'' (FOTOS)