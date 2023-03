Ninel Conde de nueva cuenta fue tendencia en redes sociales pero no por algún escándalo, sino que la famosa actriz y cantante luce un aspecto completamente cambiado, sobretodo en su rostro.

A través de su cuenta de Instagram decidió compartir una serie de fotos en las que miles de usuarios la criticaron, pues revelan que tiene un problema con los tratamientos estéticos y ya no se ve natural. Aquí los detalles.

Ninel Conde fue criticada por su aspecto.

Ninel Conde desata críticas por su rostro; así luce actualmente

La cantante conocida como "Bombón asesino" publicó unas imágenes en las que aparece en una silla con un ajustado conjunto que resalta su esculpida figura, sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue que su rostro luce completamente diferente y más cambiado; sus labios se ven con más volumen y la nariz también la tiene más pequeña y "perfilada".

Ninel Conde: Así luce actualmente la actriz.

Desde las primeras horas de la publicación, la cantante recibió fuertes críticas y comentarios negativos, por lo que decidió bloquarlos para que la gente dejara de escribir su opinión. Hubo quienes revelaron que se parecía cada vez más Lyn May e incluso la compararon con "Calamardo guapo" de Bob Esponja.

"Esa no es la Ninel que conocí", "No hay necesidad de abusar del bótox", "Así o más estirada", "Si Calamardo Guapo fuera mujer serías tú", "Hay que envejecer con dignidad", "Siempre fuiste guapa no había necesidad", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Si #calamardo guapo fuera mujer di uD83DuDE02uD83DuDE02uD83DuDE02 pos ya esta mas pa ya que pa ca mi adorada #ninelconde pero bueno, ella siempre joven y soporten uD83DuDE02uD83DuDE02uD83DuDE02 pic.twitter.com/zIAGNVGifR — pathy chismoy (@chismoypaty) February 28, 2023

Voy a ver porque Ninel Conde es tenden... pic.twitter.com/MmHPfQZEkF — Enrique Rodríguez ?? (@enriqrdz) February 28, 2023

¿Que le paso? uD83DuDE31uD83DuDE31uD83DuDE31uD83DuDE31uD83DuDE31



Si la señora no era fea!!!

Cada vez más es el Calamardo Guapo alv! #NinelConde pic.twitter.com/KBINDOIYgX — luuisd_ (@LuuisD_) February 28, 2023

Este es el antes y después de Ninel Conde tras sus operaciones: FOTOS

Es bien sabido que Ninel Conde se ha sometido a varias cirugías estéticas y tratamientos para lucir como luce actualmente, sin embargo, aunque su aspecto se ve diferente, fanáticos y usuarios en redes sociales la han criticado pues aseguran que, además de no tener talento, le han salido mal los "arreglitos" que se ha hecho.

En varias ocasiones ella ha asegurando que tras las operaciones a las que se ha sometido, se siente mejor que nunca y al parecer, continuará haciéndolos.

Ninel Conde: Antes y después.

