Jorge Salinas se pelea con reportero en plena alfombra roja; el actor da su versión

CIUDAD DE MÉXICO.— Jorge Salinas volvió a protagonizar una polémica, pero a diferencia de las vez pasada, cuando fue captado en una situación comprometedora con la nutrióloga Anna Paula, en esta ocasión el actor terminó explotando contra un reportero con quien se peleó en pleno evento público.

Luego del altercado, el exgalán de telenovelas, en un encuentro con la prensa retomó el tema para dar su versión de los hechos y aclarar qué fue lo que sucedió.

Jorge Salinas se pelea con reportero: "No me vuelvas a poner la mano encima"

Fue durante este pasado fin de semana que en plena celebración de las cien presentaciones de la obra "Los amantes perfectos", Jorge Salinas dio de qué hablar, pues mientras desfilaba por la alfombra roja del evento, el actor enfureció y de forma tajante le exigió a un reportero que no lo tocará, pues aparentemente eso generó el enojo del histrión.

En un vídeo que se ha viralizado, se dejó ver que el altercado se dio cuando el actor se encontraba haciendo unas declaraciones a los medios, pero de pronto con evidente molestia, reclamó enérgicamente a uno de los reporteros por la supuesta falta de respeto hacia su persona.

"¡No me vuelvas a tocar!", se le escuchó decir a Salinas de 54 años, quien no contuvo su enojo y arremetió contra el reportero.

Por su parte, el periodista se defendió y en poco tiempo la discusión llamó la atención del resto de los presentes, por lo que Jorge no tardó mucho tiempo en abandonar la alfombra roja.

Jorge Salinas da su versión de lo ocurrido con un reportero; explica por qué explotó

Tras la confrontación que protagonizó Jorge Salinas y un reportero en la alfombra roja de la develación de la placa de las 100 representaciones de la obra "Los amantes perfectos", el actor nuevamente tuvo un encuentro con los medios de comunicación, quienes le cuestionaron lo sucedido y ya más calmado Salinas afirmó que el periodista "cruzó" los límites.

El actor de la película "Sexo, pudor y lágrimas" inició señalando que su no valía la pena hablar del reportero quien supuestamente "se sobrepasó", y lo hizo reaccionar de modo controversial.

“No tiene caso de hablar de este tipo, nunca lo había visto en mi vida, sé quiénes son, sé de dónde vienen, en fin... Lo hacen para provocar, a mi me han pateado por abajo”, aseguró el histrión.

Jorge Salinas confrontó a reportero que lo tocó uD83DuDE31

Video: TvyNovelas pic.twitter.com/IK0BcpN0ob — Alfredo Molina (@AlfredoRadio) July 16, 2023

Y agregó: “Yo nunca voy a reaccionar como otros compañeros, pero no voy a permitir que rebases mi círculo vital, me voy a mantener al margen, no va a ver agresión a menos que mi vida o la vida de mi familia esté en peligro”.??

Jorge Salinas también destacó que hay diferencias, pues están la prensa y periodistas, y los "chismosos y mugrosos".

“La prensa es una cosa, los periodistas es una cosa, y los chismosos, mugrosos, muertos de hambre son otra cosa. Los que quieren provocar y llenar ese tipo de cosas, por Dios llevo el mismo tiempo que ustedes en esto”, puntualizó el histrión.

No obstante, el actor agradeció a algunos medios por el respeto que tienen hacia su vida privada.

“Todo mi cariño y agradecimiento a los medios de comunicación, con los cuales he tenido diferencias y les agradezco la difusión de mi trabajo y a partir de un tiempo para acá ha habido respeto a mi vida privada”, indicó Salinas.

Finalmente, Jorge reiteró que no hablará más de lo sucedido con la la nutrióloga Anna Paula, pese a que hace una semana salió un vídeo en el que se le ve besando a su nutrióloga, dejando entrever una supuesta infidelidad a esposa Elizabeth Álvarez.

“Yo les dije el día que hablé del tema, que nunca más hablaría de eso. Yo nunca más lo haría, la gente que soltó ese video, que lo tiene, que lo hace, es la misma gente que mandó a este tipo”, concluyó.

