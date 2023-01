Nutrióloga de Jorge Salinas habla de Elizabeth Álvarez, ¿se disculpará?

CIUDAD DE MÉXICO.— La nutrióloga de Jorge Salinas, Anna Paula Castillo, una vez más concedió una entrevista a un medio de circulación nacional para hablar de la polémica que se desató luego de que se publicaran unas fotos en las que se exhibe al actor aparentemente besando a la doctora pese a que él está casado con la actriz Elizabeth Álvarez.

Tras la declaración que el galán de telenovelas emitió y en la que negó haberle sido infiel a su esposa, a pesar de que la joven de 28 años afirmó que entre el histrión y ella hubo un coqueteó y sí se besaron, la especialista volvió a romper el silencio para aclarar lo sucedido.

Anna Paula, la nutrióloga de Jorge Salinas afirma que fue él, quien la besó

En entrevista con TV Notas, Anna Paula detalló cómo fue el encuentro que tuvo con Jorge Salinas a las afueras de Televisa, donde fue captado en una circunstancia comprometedora y posteriormente, el histrión fue fotografiado dándole un beso a una mujer que no era su esposa, sino su doctora.

“Yo estaba afuera (de Televisa) esperándolo en mi carro, él salió incluso vestido de su personaje (en la novela "Perdona nuestros pecados") le entregué la hielera como se ve en las fotos, me dio el dinero y nos dijimos: ‘Feliz Navidad, feliz Año Nuevo’, nos dimos un abrazo”, explicó la joven doctora.

“...De repente él voltea la cara y es donde está el beso”, agregó la nutriologa del actor.

La nutrióloga de Jorge Salinas, Anna Paula habló del beso que se dió con el actor

Una vez más, la especialidad en control de peso comentó que no fue por el ángulo en el que fue tomada la foto pareciera que hubo un acercamiento entre ellos dos, ya que "sí hubo un beso".

Sobre su reacción ante el beso que le dio el actor, Anna Paula fue cuestionada sobre si se sintió agredida, ante esto, la nutrióloga dijo que no, pero tampoco lo buscó: "fue como de que pasó y ya".

“Como se ve en las fotos, (tras el beso), solo me dio risa, pero no fue algo que yo busqué, ninguna estrategia, ni nada de marketing, ni nada que yo haya arreglado con ningún paparazzi, yo no conozco a ningún paparazzi; de hecho, eso que hizo el señor, fue abuso de confianza”, puntualizó la joven de 28 años. Jorge Salinas le dio un beso a su nutrióloga pese a saber que habían paparazzis

Anna Paula reiteró que tras el beso con el actor ya no tuvo más comunicación con él.

Incluso manifestó que le mandó a Jorge la captura de pantalla de la portada de la revista en la que fueron exhibidos, pero éste ni siquiera abrió el mensaje, por lo que al ver que no le contestó no le volvió a insistir.

“No, ya no volvimos a escribirnos, nada; de hecho, yo no iba ni arreglada o provocativa, pero imagínate que a cada paciente que anda ahí de raboverde, yo lo dejara de atender... pues no”, externó la doctora. La nutrióloga del actor afirma que el histrión quería subirse al coche de ella

La nutrióloga de Jorge Salinas recalcó que fue el único beso que hubo entre el actor y ella.

Nutrióloga de Jorge Salinas revela por qué ella sí aceptó que hubo un beso entre ellos y el actor lo niega

No obstante, la doctora fue cuestionada sobre por qué cree que el histrión no aceptó que sí la besó como ella confesó.

A esta pregunta, Anna Paula Castillo mencionó que "ella no tiene nada que perder", pero recordó que Salinas declaró que "enfrentará las consecuencias".

“Yo no tengo nada que perder y yo no busqué el beso, no iba a eso, iba a entregar el medicamento y he sido clara todo este tiempo; he estado abierta a dar todas las entrevistas que me han pedido... he tratado de ser lo más abierta posible, entonces, ¿por qué él no lo hace?, pues ya dijo que tendrá que enfrentar sus consecuencias, aunque espero que no sean muy graves”, expresó la joven médico. La nutrióloga de Jorge Salinas desde las primeras entrevista afirmó que sí se besaron

Nutrióloga de Jorge Salinas habla de Elizabeth Álvarez, ¿se disculpará?

La doctora que le ayudó a Jorge Salinas a perder peso también se pronunció sobre la actriz Elizabeth Álvarez, a quien el histrión le habría sido infiel.

Y es que en la charla, la nutrióloga fue cuestionada sobre qué hubiera sentido al ver esas polémicas fotos de su esposo en la portada de una revista, si ella (Anna Paula) fuera la actriz presuntamente engañada.

Ante esto, la joven de 28 años se limitó a emitir una respuesta ambigua: “Creo que cada quien sabe lo que tiene en casa”.

Aunque cuando le preguntaron sobre si le ofrecería una disculpa a Elizabeth, su contestación fue más tajante.

“No, yo no tengo por qué disculparme con ella, ni con el señor Jorge; al contrario, yo espero una disculpa de su parte por el ataque mediático”, externó Anna Paula Castillo.

Finalmente, la nutrióloga de Jorge Salinas mencionó que ella "no entiende como los artistas se besan con otros artistas". Asimismo, afirmó que "no podría vivir así con su esposo, aunque sea su trabajo...".

Y agregó: "...No me sentí especial, ni creí que íbamos a tener una relación extramarital (ella y Salinas), ni nada, al contrario, estaría loca si me lo hubiera imaginado”, concluyó la especialista en la salud. La nutrióloga de Jorge Salinas indicó que aunque ahora sale en TV Notas, ella suele aparecer en revistas de ciencia

Te puede interesar: Jorge Salinas es captado con Elizabeth Álvarez; ella lo ''ignora'' tras polémica infidelidad