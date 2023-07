Desmienten a Galilea Montijo; revelan 'problemas de alcoholismo' y qué pasó en La Casa de los Famosos

Galilea Montijo causó polémica el pasado domingo 2 de julio durante la conducción de "La casa de los Famosos México", pues la presentadora aparentemente llegó "borracha" y así fue como salió en vivo.

Internautas en redes sociales criticaron y se burlaron de la condición de la también empresaria y le exigieron más seriedad para con su trabajo, pues se notaba que tenía un problema para hilar las palabras. Fue este lunes, cuando durante la emisión de "Hoy", Galilea se pronunció al respecto y dijo que tenía un problema odontológico, sin embargo, habría sido la misma producción del reality quien la desmintió asegurando que ya van varias veces que llega pasada de copas. Eso dijeron.

Galilea Montijo sí estaba borracha, revela producción de La Casa de los Famosos

Fue durante el programa de Flor Rubio y Gabo Cuevas "Fórmula espectacular", en el que el reportero de espectáculos confesó que una persona de la producción de la Casa de los Famosos México le dijo que Galilea Montijo llegó tomada al foro y que además está "desatada" con el alcohol, pues incluso ha estado pasada de copas mientras conduce "Hoy".

"Conozco gente que ha trabajado en esta producción y me han contado que Galilea está tomando mucho también en el programa Hoy.... me han platicado que Galilea ha estado viviendo una vida de mucha diversión, su hijo no está con ella, que incluso en el matutino ha llegado con estos detallitos", mencionó Gabo Cuevas.

El periodista mencionó que entre los comerciales Galilea está acostumbrada a tomar varios shots de tequila y así sale a conducir el programa,

"Me estaban platicando que de hecho en 'La Casa de los Famosos' ella es de mucho shot de tequila antes de entrar al aire y en los cortes comerciales y que es algo que le está pasando".

Flor Rubio explicó que no están señalando a la conductora, si no que es complicado que se te caiga un puente dental, pues los dentistas suelen cuidar estos detalles, por lo que se duda de la versión de Galilea.

Galilea Montijo Aclara que no estaba tomada en la gala de los famosos. pic.twitter.com/vg0XkKzLvL — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) July 3, 2023

-Producción de 'La Casa de los Famosos México desmiente versión de Galilea Montijo

Gabo Cuevas también comentó que la misma fuente le confirmó que, aunque no tiene el contexto completo de lo que pasó, Galilea Montijo sí estaba borracha mientras conducía La Casa de los Famosos México.

"Me comenta una persona de la producción 'no te tengo el chisme completo, ni el video, pero lo que sí te tengo es que llegó borracha".

Por su parte Flor mencionó que ella tenía la misma versión, y Gabo Cuevas siguió diciendo que una de sus productoras está preocupada porque ya han sido muy recurrentes estos "accidentes" con el alcohol pese a que no se han notado en televisión como esta última vez.

"También me comentan que incluso una productora está un poquito preocupada por eso por que se venía repitiendo y Galilea es humana, pero a veces tiene derecho a tocar fondo".