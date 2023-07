La cantante Lynda confiesa que tiene peligrosa enfermedad crónica; este es su estado de salud

Lynda Thomas es una reconocida cantante mexicana que fue muy popular en la década de los 90's pero fue en el 2002 que decidió retirarse del mundo de la música y entretenimiento tras cuatro producciones discográficas.

Tras más de 20 años alejada de los escenarios, fue en 2022 que la intérprete de "a 1000 X hora" sorprendió a su fanáticos al revelar que formaría parte de los 90's Pop Tour al lado de OV7, Jeans, Caló, entre otros. Sin embargo, este martes causó mucha preocupación al confirmar que padece una grave enfermedad. Aquí los detalles.

La cantante Lynda confiesa que tiene peligrosa enfermedad crónica

A través de su cuenta de Instagram, Lynda Thomas confirmó que fue diagnosticada con Esclerosis Sistémica, una enfermedad crónica degenerativa.

La compositora comentó que aunque es una persona muy reservada respecto a su vida íntima y familiar, era importante compartir con sus fans esta noticia.

Lynda señaló que fue el año pasado cuando su salud se vio gravemente afectada; pese a que estaba preparando un álbum y su regreso como solista, sus planes se vieron dañados por dicho padecimiento.

"Desde muy pequeña he convivido con una serie de enfermedades y en dolor constante a pesar de estar bajo supervisión médica".

Sin embargo, poco a poco los dolores se volvieron más intensos y tras varios estudios, exámenes y análisis fue su neurólogo quien tomó la decisión de enviarla con un reumatólogo que le dio el diagnóstico: padece Esclerosis Sistémica o Esclerodemia

"Desafortunadamente, lo que he tenido toda mi vida, es la enfermedad auto inmune más peligrosa que existe y que es conocida como Esclerosis Sistémica o Esclerodemia. Esta enfermedad da lugar a otros problemas como el Síndrome de Sjörgen y el Síndrome de Raynaud que también tengo".

Lynda explica que es una enfermedad crónica que hasta el día de hoy no tiene cura pero con tratamiento, se puede tener una vida hasta cierto punto normal.

"Inevitablemente, algún día, provocará problemas mucho más severos de salud... Estoy en paz y no planeo cambiar mi vida porque con disciplina y el tratamiento correcto estaré bien".

La cantante menciona que sus planes son seguir viendo crecer a su hijo, estar junto a su pareja, conocer muchos lugares, leer libros y seguir cantando.

Me he hecho la promesa de ver a mi hijo continuar creciendo y quien sabe, algún día, hacer travesuras con mis nietos... de seguir creciendo junto al hombre que amo y continuar abrazándolo hasta que la vida nos diga adiós desde el último andén.

Para finalizar, agregó que no será fácil, pero ella tiene muchas ganas de vivir y no va a permitir que esta enfermedad le quite lo más preciado que tiene.