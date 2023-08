Apio Quijano revela qué pasará tras su fuerte pelea con Mauricio Garza

CIUDAD DE MÉXICO.— Este pasado lunes 31 de julio, Mauricio Garza y Apio Quijano se volvieron tendencia, esto a raíz de la fuerte pelea que protagonizaron en plena emisión en vivo de la Post Gala de La Casa de los Famosos México. Tras este encontronazo, internautas criticaron la actitud del conductor hacia el cantante, pues consideraron que fue poco profesional, asimismo, pidieron que el también actor recibiera una sanción.

Sin embargo, pese a las quejas de los internautas, al parecer Mauricio Garza no recibió castigo alguno por correr del foro al invitado. No obstante el integrante de Kabah tomó una drástica decisión.

¿Apio Quijano regresará a las galas de La Casa de los Famosos México tras fuerte pelea con Mauricio Garza?

Mediante redes sociales, el séptimo eliminado del reality show habló de lo sucedido con el conductor de la Pre y Post Gala del programa de Televisa.

En un vídeo, Apio Quijano reveló que tras la acalorada pelea que sostuvo con el actor de la serie "40 Y 20'', la producción de La Casa de los Famosos México le ofreció una disculpa por la actitud de Mauricio.

Asimismo, el intérprete de "La calle de las sirenas" destacó que Garza no acepta opiniones y solo quiere que uno genere controversiales declaraciones para favorecer su trabajo. Fue así como Apio destacó que no está dispuesto a que hablen mal del 'Team Infierno' y de él.

“La producción, muy apenados, se acercaron a mí y me pidieron disculpas... Mauricio ya no lo vi, se fue y se escondió”, comentó el cantante

Apio Quijano también confesó sentirse muy "agredido y afectado" por lo sucedido con Mauricio Garza en el plena transmisión en vivo.

“Él no acepta que le digas tu opinión. Yo no voy a crucificar a nadie por su trabajo… Lo que pasó conmigo fue muy desafortunado. Me sentí agredido, me sentí un poco afectado, al final mi casa es VIX y que me haya corrido, no es bonito para nadie”, externó el exintegrante del 'Team Infierno".

Finalmente, Apio Quijano destacó que no se fue del foro por ser profesional. Sin embargo, la producción le pidió hablar con Mauricio, pero el cantante se negó. Por este motivo, no asistirá a las próximas galas, dado que necesita “un descanso”.

“No soy una persona que se echa para atrás, pero también tengo mis límites y se vale decir ‘no quiero’… No sé qué vaya a pasar más adelante”, destacó el cantante.

¿Mauricio Garza estará suspendido de las Pre y Post Galas de La Casa de los Famosos México?

Aunque Apio Quijano dio a entender que tras la fuerte pelea con Mauricio Garza, el conductor de las Pre y Post Galas de La Casa de los Famosos México no recibió una sanción tras su pésimo comportamiento, el periodista Gustavo Adolfo Infante indicó que el pleito habría traído consigo grandes consecuencias para el también actor.

Según el también presentador del programa Sale el sol, comentó que por ahora no será parte de las siguientes Pre y Post Galas de La Casa de los Famosos México: “Me dicen que lo están suspendiendo, otra vez, a este cuate”.

