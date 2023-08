Muere comediante mexicoamericano; dan a conocer la causa de su deceso

LOS ÁNGELES.— El comediante de ascendencia mexicana, Adrián Estrada, quien vivía en Los Ángeles, se murió. La lamentable noticia ha consternado a sus seguidores, pues muchos desconocían que su problema de depresión fue muy seria.

¿De qué murió el comediante Adrián Estrada?

Si bien, algunos se mostraron muy impactados con la noticia del fallecimiento del también youtuber, otros más lamentaron que el humorista no haya podido superar los problemas que afectaban su salud mental.

Desafortunadamente, una profunda depresión que padecía puso fin a su vida. Y aunque no se sabe a ciencia cierta cómo murió, información extraoficial señala que de acuerdo con algunos reportes, Adrián Estrada se suicidó.

Por su parte, Bianca Ramírez, creadora de contenido digital, y quien era la pareja de Adrián Estrada compartió un sentido mensaje en el que además de despedirse del comediante, lamentó el problema de salud mental que padecía el ahora occiso.

"Nadie nunca entenderá la relación que tuvimos Adrián y yo... nos entendíamos... Solo quiero que todos recuerden que en un lugar donde no tienes a nadie con quien hablar sobre los momentos difíciles o cualquier cosa, no importa lo difícil que sea abrirse a alguien, deja que alguien te eche una mano y dale la tuya, te prometo que puedes cambiar la vida de alguien simplemente haciendo esto...", escribió la novia de Adrián Estrada.

La creadora de contenido aprovecho su mensaje para destacar que es necesario darle la importancia que se merecen las enfermedades mentales, ya que de esto puede depender que una persona muera o se mantenga viva.

"La enfermedad mental es real y no puedo enfatizar esto lo suficiente, no podemos culparnos por hacer lo mejor que podemos para estar ahí el uno para el otro cuando la vida está ocupada, pero siempre recuerda hacer lo mejor que puedas y estar ahí para alguien. Dile a alguien que te importa y lo amas hoy porque todos los días no es. Prometido, te quiero mucho bebé, eres una leyenda", concluyó, la youtuber.

¿Quién fue Adrián Estrada?

El comediante, youtuber e influencer de ascendencia mexicana, e hizo popular al contar sus experiencias y bailes como ‘El Pasito Perrón’. Sin embargo, también publicó vídeos en los que contaba sus problemas de salud como una neumonía a los 5 años o haber sido operado de emergencia tras una apendicitis.

Adrián Estrada antes de ser reconocido, se graduó como oculista y se dedicó a otros oficios como vendedor o DJ de música electrónica.

Hace algunos años compartió la lucha que sostenía contra la depresión, situación por la que dejó de subir contenido.

No obstante, también dijo que fue gracias al apoyo de su familia que salió adelante, aunque lamentablemente no fue así, pues perdió la vida a causa de una fuerte depresión.

“Había días que yo no quería estar en este mundo. Yo ya estaba planeando cómo me iba a quitar la vida, yo solo le reclamaba a Dios ‘¿por qué dejaste que me pasara esto?, yo soy una buena persona”, reveló en aquel entonces.

Para sus fans fue muy impactante enterarse de la muerte del comediante cuando, en una de sus últimas publicaciones, le dio consejos a quienes lo seguían para cumplir los sueños pese a los comentarios de las personas negativas alrededor.

