¿Por qué el exesposo de Inés Gómez Mont está involucrado con la muerte de Íñigo Arenas Saiz?

De nueva cuenta el nombre de Inés Gómez Mont vuelve a estar en el ojo del huracán, pero ahora ha sido gracias a su exesposo Javier Díaz Bravo, pues está involucrado con la muerte del empresario Iñigo Arenas Saiz, quien fue encontrado sin vida en un bar de Polanco luego de que fuera reportado como desaparecido desde el pasado domingo a las 2:00 am.

Recordemos que Inés Gómez Mont se encuentra prófuga de la justicia y se desconoce su paradero tras ser acusada de lavado de dinero, sin embargo, su relación con Javier Díaz terminó en un pleito legal luego de que ella denunciara violencia de su parte además de que no la ayudaba con la crianza y educación de los cuatro hijos que tuvieron en común. Aquí los detalles.

Fue este lunes cuando las autoridades confirmaron que encontraron el cuerpo sin vida del empresario Iñigo Arenas Zais, sin embargo, a través de redes sociales, fue el mismo Javier Díaz Bravo quien dio la primera pista para ser relacionado con el fallecimiento del hombre de 41 años de edad.

El ex de Inés Gómez Mont es un reconocido dueño de bares, antros y restaurantes en todo México, incluyendo el bar "República" ubicado en la colonia Polanco en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México. En un intento por proteger su establecimiento y su nombre, Javier realizó una publicación desde su cuenta de Twitter, donde proporcionó un video con información sobre la posible ruta de Iñigo.

“Se ha hecho de nuestro conocimiento que no localizan al señor Iñigo Arenas. Hemos revisado nuestras cámaras de seguridad y captamos su salida del ‘República’ (antro) a las 2:46 am escoltado por un guardia de nuestra seguridad, dado que se le pidió se retirará del establecimiento dado su mal estado. De igual manera nos informan que trató de ingresar a otros establecimientos que de igual manera no le permitieron el acceso. A partir de ahí se fue por la calle ‘La Fontaine’ y de ahí desconocemos su paradero”, relató

Se ha hecho de nuestro conocimiento que no localizan al señor Iñigo Arenas. Hemos revisado nuestras cámaras de seguridad y captamos su salida del Republica a las 2:46 am escoltado por un guardia de nuestra seguridad dado que se le pidió al señor Iñigo que se retirara pic.twitter.com/3Lr7uRosY7 — Javier Diaz (@JavierDiazBravo) August 7, 2023

El también empresario intentó deslindarse de toda la polémica en torno a la muerte de Iñigo Arenas Saiz, sin embargo, tras escribir dicho tweet, las criticas comenzaron a llegar, pues aseguran que fue insensible además de que se notó su desesperación por "lavarse las manos" y no ser relacionado con la situación.

“La indolencia de tu comentario revictimiza a Iñigo, ofende su memoria y lástima a sus deudos. Muy desafortunado constatar que hay empresarios más preocupados por su lucro que por la seguridad de sus clientes y especialmente por cumplir con las leyes”, escribieron.

Cabe mencionar que el exesposo de Inés Gómez Mont publicó dicha declaración como respuesta a un tweet de Joaquín López Doriga. Además, varios usuarios continuaron exhibiendo varias situaciones desafortunadas que han vivido y presenciado dentro de dicho bar en Polanco, pues al parecer tiene cierta fama por la venta de sustancias ilícitas entre otros delitos.

“Tengan cuidado los asistentes a ese lugar, seguido pasan secuestros, a mi amigo le recomendaron un ‘taxi seguro’ los de República y lo asaltaron, lo drogaron y lo fueron a botar a Indios Verdes”, comentaron

Modus operandi del bar República para hacer secuestro y robo express.

Identificado en redes sociales como "República" CDMX, se presenta en su cuenta de Instagram como un Club Social al que sólo se puede acceder con membresía. Para registrarse es necesario llenar un cuestionario a través de su sitio web. Éste sólo abre los jueves, viernes y sábado.

Sin embargo, no es la primera vez que este lugar capta atención en los noticieros, en 2019 la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México detuvo a una banda dedicada al robo y secuestro exprés a las afueras del bar "República" de Polanco. Se trató de tres hombres y dos mujeres.

La Policía de Investigación ubicó que los integrantes de dicha organización ofertaban el servicio de taxi particular al exterior del bar. Una vez que las víctimas abordaban el vehículo, tres sujetos subían más adelante y los despojaban de sus pertenencias para posteriormente abandonarlos con vida en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México.