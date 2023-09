Ana Araujo presume a su nuevo novio pese a que sigue casada con Pablo Lyle (FOTOS)

Pablo Lyle fue sentenciado a cinco años de prisión y ocho de libertad condicional por la muerte en 2019 de un cubano de 63 años, al que propinó un puñetazo tras una discusión ocurrida en Miami.

Ana Araujo, su esposa, y con quien tiene dos hijos menores de edad, lo ha estado apoyando, sin embargo, tras los rumores de infidelidad con Marc Crosas, la joven negó toda la polémica y ahora se ha dejado ver con su nuevo novio en redes sociales.

En 2023, Lyle fue hallado culpable de homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández, los abogados de la Fiscalía habían solicitado en este caso la pena máxima, es decir, 15 años de cárcel, mientras que la defensa pedía año y medio de prisión; finalmente, aunado a los cinco años de cárcel, Pablo tendrá que cumplir con horas de servicio comunitario y de manejo de resolución de conflicto.

A pesar de que hace meses, antes de que le dictaran sentencia a Pablo Lyle circularon versiones que aseguraban que Ana Araujo y él ya no estaban juntos como pareja, esto sólo quedó en versiones, pero ahora, por primera vez, ella compartió una foto con un hombre que ha desatado las especulaciones en redes sociales.

En la instantánea, Ana, quien da clases de cocina a través de talleres, compartió en uno de sus estados en Instagram una foto junto a un hombre llamado Marco, a quien etiquetó en la instantánea y al parecer también se dedica a cortar cabello, pues incluso hay un video en el que se lo está cortando a la propia Ana Araujo.

La complicidad entre ellos es evidente, sonrisas y muecas mientras el joven le corta el cabello quedaron inmortalizadas en el material que finaliza con un beso en los labios entre ambos. Aunque el material podía verse en Instagram, ahora la cuenta es privada.

Pablo Lyle y el polémico "acuerdo" con Ana Araujo para dejarla libre

Andrea Legarreta reveló en Hoy, que desde que el actor fue sentenciado en Estados Unidos, Pablo Lyle hizo un acuerdo con Ana para que ella siguiera con su vida, si en algún momento encontraba otra pareja.

"Sin ahondar mucho y sin dar detalles, porque a mí no me corresponde, al final ella es una muchacha muy jovencita... Entre ellos tuvieron una plática, precisamente de eso, al final, él tiene todavía unos años ahí y pues la vida para ella afuera ha sido muy difícil y complicada, creo que no está bueno que se le señale o se le juzgue", mencionó.

Andrea añadió que tanto Ana como Pablo decidieron que como pareja ya no podían seguir, pues era muy complicado sostener una relación de esa manera y con toda la polémica que hay detrás.

"Ellos como pareja lo hablaron, de qué iba a pasar con ella como mujer, entonces no está padre que se le ataque".

Legarreta reveló que incluso, hace poco ella fue a visitar a Pablo Lyle junto con sus hijos: "Él tiene la apertura y el amor hacia ella para que siga con su vida".