Conductor de Venga la Alegría confronta a Eduardo Verástegui: ''Me dijiste violador''

CIUDAD DE MÉXICO.— Eduardo Verástegui sigue acumulando momentos de tensión con la prensa mexicana, pues luego de la pelea que protagonizó en una alfombra roja, ahora el exgalán de telenovelas fue confrontado por un conductor del programa Venga la Alegría, en plena transmisión en vivo.

Y es que Michelle Rubalcava aprovechó la presencia del candidato independientes aspirante a la presidencia de México, para aclarar el porqué Verástegui lo había tachado de "violarlo" solo por ser de la comunidad LGBTQ+. Aunque varios esperaban que Eduardo explotara como lo hizo anteriormente, en esta ocasión su reacción fue otra y explicó por qué.

Fue durante la emisión de este pasado 11 de septiembre que el exactor acudió al matutino de TV Azteca para promocionar su película "Sound of Freedom", que ya está en cines.

Sin embargo, durante la plática con Flor Rubio, Ricardo Casares y Michelle Rubalcava, éste último presentador cuestionó a Eduardo Verástegui por los desafortunados comentarios que había hecho anteriormente sobre la comunidad LGBTQ+, mismos con los que tachó de "violadores" a los integrantes de dicho movimiento.

En un vídeo que circula en internet, se puede observar cuando el periodista de espectáculos se dirige a Verástegui para comentarle que está en desacuerdo con lo que había dicho anteriormente sobre los gays.

"Y aclararte Eduardo, tengo 38 años, soy de la comunidad gay y nunca se me ha antojado un menor de edad para violarlo", mencionó el conductor de TV dejando sin palabras en un primer momento al ahora político.

Y aunque el también actor trató de enfocar la plática en la promoción de la película que produjo, Rubalcava reiteró que quería dejar "claro" que no es correcto generalizar, ni mucho menos hacer señalamientos tan delicados en contra de los integrantes de la Comunidad.

"Nomas (quiero) dejarte bien en claro porque has englobado a gente de la comunidad con comentarios bien negativos que a mí me han dolido porque tengo 38 años, cuatro sobrinos, soy de la comunidad y nunca se me ha antojado un niño", enfatizó Michelle.