Ferka responde a Arath de la Torre tras decir que no la tolera; le manda fuerte mensaje (VÍDEO)

Arath de la Torre de nueva cuenta está en medio de la polémica luego de que hace unos días confesara "por error" que no toleraba a Ferka. Lo "curioso" del asunto fue que el conductor de Hoy no se percató que su micrófono seguía abierto pese a que habían mandado a corte.

Pese a que Arath no ha dado ninguna declaración al respecto pese a que ha "mandado" ciertas indirectas en redes sociales, ahora fue Ferka quien le respondió al presentador y fue tajante con su mensaje. Esto le dijo.

¡Una raya más al tigre!



Le dejan abierto el micrófono a Arath de la Torre en el programa HOY y se le sale decir: “A FERKA no la tolero” |

Ese señor su peor enemigo, es él mismo. Sin duda. @Ferka pic.twitter.com/T5MQhQbyXU — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) September 8, 2023

Ferka responde a Arath de la Torre tras decir que no la tolera

Durante un breve encuentro con los medios, Ferka y su novio Jorge Losa, hablaron sobre lo sucedido; la actriz comentó que estaba bastante sorprendida de lo que dijo Arath de la Torre, sin embargo, pidió que la próxima vez le avisaran del micrófono y que pese a todo, respeta su opinión, pues no somos monedita de oro para caerle bien a todos.

“Avísenle que estaba abierto (el micrófono). ¿Qué te puedo decir? Él puede opinar lo que sea. Nada más sí le digo ‘mijo, cuídate’. Es su opinión, que no me tolera, es lo que decía ‘no tolero a Ferka’. Me encantaría saber a quién se lo estaba diciendo”, expresó.

Tras bromear con lo sucedido, admitió que le sorprendieron las palabras del presentador, pues llegó a pensar que tenían relación, por lo que le pidió que no la volviera a saludar, si es que realmente eso era lo que pensaba.

“Me saludaba muy bien. Entonces hay que decidir; si así es, pues nada más que, para la próxima vez que no me salude y que sea congruente”. Ferka

Asimismo, señaló que, probablemente, Arath está molesto con ella por la nota que dio en su momento sobre la polémica que tuvo con Joana Vega-Biestro por la agresión que le hizo durante una fiesta infantil.

“Ya lo había visto como seco. No sé si se enojó porque di la nota de Joanna Vega-Biestro o por mi linda cara. No sé, pero pues ¿qué te digo? Él ha tenido muchos resbalones de ese tipo. Me encantaría saber por qué no me tolera. Ojalá tenga razones contundentes, pero tampoco me importa”.