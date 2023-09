Adianez Hernández es captada con Augusto Bravo tras serle infiel a Rodrigo Cachero

CIUDAD DE MÉXICO.— A tan solo días de que Adianez Hernández confesara que le fue infiel a Rodrigo Cachero, con quien mantuvo una relación de 11 años y procreó a sus dos hijos, la conductora de TV se dejó ver en público con Augusto Bravo, quien presuntamente sería su nueva pareja sentimental.

Y es que al parecer cuando la exconductora del programa Escape perfecto afirmó que continuaría con su vida, hablaba muy en serio, pues a pesar de seguir siendo señalada, la también actriz acudió a una fiesta con la expareja de Larisa Mendizabal.

Así fueron captados Adianez Hernández y Augusto Bravo, tras serles infiel a Rodrigo Cachero y Larisa Mendizabal

La polémica pareja que conforman Adianez Hernández y Augusto Bravo decidieron confirmar mediante su primera aparición en público que, pese al escándalo que se desató luego de que Rodrigo Cachero anunció que se divorciaba de la presentadora de TV, y Larisa Mendizabal confirmaba la infidelidad de su pareja, ellos siguen juntos.

A través de la emisión del programa Venga la Alegría de este 19 de septiembre, se mostraron las primera imágenes de Adianez con Augusto en una fiesta.

De igual manera en las fotos compartidas en el matutino de TV Azteca se dejó ver que pese a las críticas y ataques que la exparticipante de Survivor México ha recibido, al parecer ella se encuentra muy feliz y a gusto con el ex de la primera pareja sentimental de Cachero.

Por su parte, los conductores del programa indicaron que Adianez Hernández y Augusto Bravo ya son novios, y que estuvieron en la fiesta infantil de la hija de Gary Centeno, un amigo cercano de la conductora y con quien la ahora exesposa de Cachero convivió en la segunda y cuarta temporada de Survivor México.

"Ella ya sale con públicamente con Agusto, su nueva pareja...", destacó Flor Rubio.

Cabe destacar que, aunque en la serie de fotografías que se mostraron en el programa, se ve a Adianez Hernández luciendo una gorra negra y el cabello suelto, y en todo momento intentó estar de espaldas para pasar desapercibida, la realidad es que no pudo ocultar su alegría, pues en un par de ocasiones fue captada riendo y disfrutando de la compañía de Augusto Bravo.

Augusto Bravo, ex de Larisa Mendizabal, confirma relación con Adianez Hernández, quien le fue infiel a Rodrigo Cachero

A días de que la pareja escándalo del momento fuera captada en una fiesta infantil, las cámaras del programa Ventaneando una vez más captaron a Augusto Bravo, a quien como era de imaginarse le preguntaron por su relación con Adianez Hernández.

En esta ocasión, el vendedor de pollos decidió romper el silencio y se pronunció sobre todo el escándalo que se desató luego de que su exnovia Larisa Mendizabal revelará que Adianez Hernández le fue infiel a Rodrigo Cachero con él.

Por primera vez, el ahora novio de Adianez ofreció disculpas públicas a todos los que han resultado afectados, sobre todo a Larisa y su hijo Santiago, quienes fueron su familia durante los 11 años que Agusto sostuvo una relación amorosa con la actriz.

"Yo ya le pedí disculpas a las personas involucradas... Lo hago público... pido mil disculpas, sobre todo a Larisa y a Santi, obviamente también a Rodrigo, y nada más tengo palabras de agradecimiento para La y para Santi, porque fueron 11 años que me abrieron la puerta de su casa con todo su cariño, todo su amor... con eso me quiero quedar...", externó Bravo

El también dueño de un despacho de contadores, al igual que Adianez Hernández, admitió que él fue quien falló en la relación que sostuvo con Larisa Mendizabal.

"Obviamente el que falló al final fui yo, ella no... yo me hago responsable... yo soy el culpable y no tengo nada más que decir...", concluyó la ahora pareja sentimental de la exesposa de Rodrigo Cachero.

Sobre su relación amorosa con Adianez Hernández afirmó que no piensa decir nada, porque su vida no es pública y no le interesa a la gente.

Te puede interesar: