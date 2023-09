Cantante revela la millonaria cifra que Peso Pluma cobra por concierto privado

MÉXICO.— Peso Pluma sigue siendo tema de conversación, pues luego de que el cantante fuera amenazado, presuntamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mediante un par de narcomantas en las que le advirtieron al intérprete de "Ella Baila Sola" que no se presentara en Tijuana, pues de lo contrario podría ser su último concierto; un colega del también apodado 'Doble P' reveló la millonaria cifra que cobra por un concierto privado.

¿Cuánto cobra Peso Pluma por concierto privado? Esto dijo 'El Coyote'

Recientemente, el cantante de corridos tumbados confirmó la cancelación de varios conciertos debido a que fue amenazado de muerte por el CJNG en Tijuana. Sin embargo, esta situación no afectaría demasiado el bolsillo del intérprete de "Lady Gaga", pues Peso Pluma podría optar por dar show privados, tal y como lo reveló el cantante de banda conocido como 'El Coyote'.

No obstante, en una entrevista el colega de 'Doble P' reveló cuánto cobra Peso Pluma por conciertos privados.

Aunque para sorpresa del propio José Ángel Ledesma (nombre real del intérprete) la cifra es excesiva, tanto que el mismo cantante confesó que debido a que el intérprete de "Tulum" cobra una gran cantidad de dinero por cantar en eventos privados, a él no le alcanzó para contratarlo.

Y es que según 'El Coyote', un concierto privado de Peso Pluma no es nada barato; esto lo descubrió Ledesma cuando su hijo cumplió 13 años y éste se enojó porque no se logró contratar a Hassan Emilio Kabande Laija (nombre real de 'Doble P').

Incluso, el cantante de banda señaló que si intentaba complacer a su hijo, prácticamente eso lo podría haber dejado sin casa, pues Peso Pluma cobra 20 millones de pesos por show privado.

“De hecho mi hijo acaba de cumplir 13 años y se me enojó porque no le traje a Peso Pluma para que le cantara… No, porque no le voy a pagar yo 20 millones de pesos para que me cante, eso es lo que anda cobrando”, reveló el cantante a los periodistas que se acercaron para platicar con él.

Finalmente, 'El Coyote' mencionó que puso a su hijo a reflexionar sobre el costo del show de Peso Pluma pues este es muy excesivo: “Le dije yo a mi hijo, ¿qué quieres Peso Pluma o quieres seguir viviendo en la casa donde estamos viviendo? Necesito vender la casa.

¿Qué opinas? uD83DuDC40 #ElCoyote reveló que #PesoPluma cobra 20 millones por show uD83DuDE31uD83EuDD11 pic.twitter.com/uw7EYcwlxH — Soy Grupero (@SOYGRUPERO) September 20, 2023

Como era de esperarse, tras esta declaración internautas, en su mayoría detractores del intérprete de "La Bebé remix", criticaron que el joven de 24 años cobre tanto dinero por interpretar temas que hacen apología al crimen organizado y que además ahora esto le ha causado que su vida se vea amenazada.

Pese al revuelo que la revelación de 'El Coyote' desató, Peso Pluma no se pronunció al respecto. Aunque cabe mencionar que no es el primer colega que revela y se queja de la millonaria cifra que cobre el cantante de corridos tumbados por un show.