Luis Miguel le dará lujoso anillo de compromiso a Paloma Cuevas: papá de ''Checo'' Pérez

Aunque Luis Miguel se mantiene hermético a la hora de revelar los planes a futuro de su carrera, así como mantiene en completo secreto los detalles acerca de su vida privada, Antonio Pérez Garibay, el papá del Checo Pérez, que es muy cercano al "Sol" se ha encargado de informar a los medios de comunicación de algunos de los pormenores de la vida de "Mickey", tanto personales como laborales, pues el empresario asegura que el cantante lanzará un álbum totalmente inglés y, además, ya tiene anillo de compromiso para entregar a Paloma Cuevas.

Hoy exactamente se cumple un mes desde que Luis Miguel dio inicio a su gira y luego de que transformó por completo su apariencia física, hay muchas personas que se han manifestado en contra de que luzca tan delgado, a tal grado, que se ha llegado a especular que no es él quien sale cantar, sino una serie de dobles.

Sin embargo, para Antonio Pérez Garibay, son especulaciones en las que nadie debería prestar atención, incluso hace un par de días, apostó con aquellas personas que juran que se trata de un doble que, quien le demostrara que quien sube al escenario es un usurpador, le obsequiaría una camioneta del año.

Aunque ese no fue el encuentro más reciente que el papá de Sergio "Checo" Pérez tuvo con los medios de comunicación, pues ayer volvió a aparecer de forma pública, en un evento con fines políticos y habló otra vez de Luis Miguel.

El empresario asegura que Luismi se encuentra en su mejor momento gracias a la influencia positiva que su actual pareja, la diseñadora Paloma Cuevas. De acuerdo con don Antonio, ha sido ella quien lo ha inspirado a continuar con su carrera, a tal grado que reveló que el cantante de 53 años ya está preparando un álbum como completamente distinto a los otros, pues se trata de un disco totalmente in inglés.

"El Luis Miguel de hoy es otro Luis Miguel completamente para bien; vean su mirada, sus movimientos, no lo tuvimos ni a los 16 años, este es el mejor ´Mickey´y lo que viene, prepárense para que escuchen el disco en inglés", destacó.

Y aunque el diputado aseguró que no era vocero ni de Luismi ni de su hijo, no se quedó con las ganas de dar a conocer la opinión que tiene de la relación amorosa que sostiene el cantante con la diseñadora española, pues es uno de los defensores de ese noviazgo, pues aseguró que Paloma es una mujer que lo respalda, en todos sentidos, ya que la familia de Cuevas también se ha convertido en la familia del "Sol", que lo ha estado acompañado en su reciente gira.

"Le faltaba una gran mujer como la que ahora tiene a su lado (...) y no hay nada más importante en esta vida que la familia", aseguró.

En este sentido, don Antonio aseguró que, si bien, no ha visto el anillo de compromiso que, en persona, ya le han hablado mucho de él:

"Yo lo único que les digo es que se preparen para ver ese anillo de compromiso, yo no lo he visto, me lo han platicado (y es) grande, muy grande. Hay una marca y una empresa en el mundo, que es el número uno, y ella sabe el kilataje", destacó.