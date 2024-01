Un nuevo año ha comenzado y para muchos seguidores del metal representa una gran oportunidad para ver a sus ídolos musicales en vivo, ya que algunos de ellos regresan al país tras un largo período de ausencia.

Por tal motivo, muchas personas están impacientes por asistir a sus presentaciones y cantar sus éxitos.

Mérida, la primera sede

En 2024, algunas bandas han confirmado que pisarán tierras mexicanas con sus giras, como es el caso de Apocalyptica, que llevará al cabo una serie de conciertos en varias ciudades.

El primer destino de la banda filandesa será nada más y nada menos que Mérida, el jueves 25 en el Auditorio La Isla; por primera vez tocará en nuestra ciudad. Posteriormente de dicha fecha, se presentará en otras 13 ciudades del país, entre ellas Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

En cuanto a festivales, MxMF The Metal Fest realizará su debut, siendo éste un preámbulo del MXMF Metal Fest en noviembre tras mudarse a la capital del país, ya que sus ediciones anteriores se celebraron en Monterrey.

Sobre el primero mencionado, tendrá lugar el 13 de abril en el Velódromo Olímpico y hasta el momento su cartel está integrado por agrupaciones como Anthrax, Overkill, Amorphis, Death Angel, Mayhem, entre otras que se integrarán.

El día 18, llegará en solitario Bruce Dickinson, el legendario vocalista de la agrupación Iron Maiden, que también llega a México en septiembre próximo.

El “frontman” se presentará en el Teatro Diana de Guadalajara, y el 20 arribará al Pepsi Center WTC de Ciudad de México.

Su visita se debe a que estará promocionando su séptimo álbum titulado “The Mandrake Project”, que se lanzará en marzo.

Los días 25 y 27 será el turno de Megadeth en las Arenas de CDMX y Monterrey con su “Crush The World Tour” para interpretar sus canciones clásicas y las de su reciente disco “The Sick, the Dying… and the Dead!”, el cual ha recibido críticas favorables por parte de los asiduos seguidores del trabajo de Dave Mustaine, fundador y líder del proyecto..

“El Colorado” estará acompañado del baterista Dirk Verbeuren, el bajista James Lomenzo y el guitarrista Teemu Mantysaari, éste último sustituyó al brasileño Kiko Loureiro que dejó la agrupación por cuestiones personales.

Regresando a los festivales, el 7 y 8 de septiembre se celebrará la segunda edición del Candelabrum Fest en León, Guanajuato, evento que ha recibido un buen recibimiento por parte de los metaleros mexicanos.

Hasta el momento están confirmadas las agrupaciones Psychonaut 4, Gates of Ishtar, Terrorizer, por mencionar algunas.

El retorno de Metallica

En el mismo mes, pero en los días 20, 22, 27 y 29, Metallica regresa al Foro Sol luego de una ausencia de 7 años tras haber traído su gira “The World Wired Tour”.

Actualmente, la banda originaria de Los Ángeles está en plena promoción de su obra “72 Seasons” por todo el mundo, que sigue ejecutando sus títulos clásicos de su discografía que abarcan desde el “Kill ‘Em All” hasta “The Black Album”, repertorio que se complementa con otros temas conocidos de sus posteriores lanzamientos, que serán interpretados por James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo.

En sus presentaciones tendrán como teloneros a Greta Van Fleet y Mammoth WVH el 20 y 27, mientras que Five Finger Death Punche e Ice Nine Kills harán lo propio en las fechas del 22 y 29.

Retomando otra vez los festivales, el 16 y 17 de noviembre se hará el MXMF Metal Fest, que en su octava edición promete no defraudar a sus asistentes luego del cambio de sede, que generó opiniones dividas.

En sus escenarios tocarán Watain, Chelsea Grin, Katatonia, Possessed, Carpathian Forest, etc. Los organizadores anunciarán al resto de las agrupaciones en los siguientes meses.

Un “futuro pasado”

Además de Metallica, uno de los conciertos más esperados por el público metalero es el de Iron Maiden en el Foro Sol el día 20 con su “Future Past World Tour 2024”.

La espera de los fans de “La Doncella de Hierro”, integrada por los británicos: el vocalista Bruce Dickinson, el bajista Steve Harris, los guitarristas Dave Murray, Adrian Smith, Janick Gers, y el baterista Nicko McBrain, no fue tan prolongada, pues vinieron al país en septiembre de 2022 con “Legacy of The Beast Tour”, que tuvo como invitado especial a Mastodon, en el Foro Sol.

En la velada se escucharán como siempre sus clásicos de toda la vida: “The Trooper”, “The Number of the Beast”, “Fear of the Dark”, “Run to the Hills”, “Wasted Years”, así como sus nuevas piezas musicales de su 17o. disco “Senjutsu”.Por ahora, estos son los conciertos confirmados en este 2024 en nuestro país, aunque de seguro se irán sumando más. Solo será cuestión de esperar los anuncios.— Iván Cob Caamal