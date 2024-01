CIUDAD DE MÉXICO.— Luego de que la propia Anette Cuburu reviviera el rumor en el que se dijo que Raúl ‘El Negro’ Araiza y ella sostenían una relación extramarital, y que presuntamente este “chisme” lo inventó Andrea Legarreta, el conductor del programa Hoy rompió el silencio.

Asimismo, el también actor, decidió revelar sí de verdad él fue el causante del divorcio de Anette con el ejecutivo Alejandro Benítez.

Raúl Araiza habla sobre su supuesto romance con Anette Cuburu

A su salida de la televisora de San Ángel, el también conductor del programa Miembros al aire tuvo un encuentro con distintos medios de comunicación, quienes le cuestionaron sobre las polémicas declaraciones de Anette Cuburu en contra de Andrea Legarreta.

El conductor del matutino de Televisa inició afirmando que, a penas hace unos días se enteró de la controversia pues él se encontraba de vacaciones en Estados Unidos.

Sin embargo, eso no evitó que la prensa le preguntara por el rumor de su presunto romance con la también exconductora de Venga la Alegría, por lo que ‘El Negro’ Araiza negó de forma tajante que haya tenido una relación sentimental con Anette Cuburu en el pasado.

“En el equipo que estuve con Anette, me llevé increíble, tuvimos un equipo muy exitoso, y a la productora que yo le debo estar conduciendo es Carmen Armendáriz, que para mí es la gran jefa de los de los morning shows quitando eso, no hay nada que platicar, ya es muy viejo todo”, mencionó Raúl.

Anette Cuburu explota contra Andrea Legarreta y Carmen Armendáriz; afirma que Andrea le fue infiel a Erik Rubín

Raúl Araiza defiende a Andrea Legarreta de lo dicho por Anette Cuburu

En la entrevista, el conductor del programa Hoy también fue cuestionado sobre los fuertes señalamientos que Anette hizo contra Andrea, mismo con los que tachó a la actriz de la obra de teatro “Vaselina” como una “mala persona” que recurre a generar chismes para destruir carreras en Televisa.

Sobre esta polémica declaración, Araiza salió en defensa de su compañera y dijo meter las manos al fuego por Andrea Legarreta, a quien también considera su amiga.

“Es intachable [Andrea], intachable en todo y al final sí, puede haber opiniones y diferentes puntos de vista, pero mi experiencia siempre fue buena y sigue siendo”, expresó el presentador de TV.

Raúl Araiza también comentó que la persona que más lo ha ayudado desde su debut en Hoy ha sido Andrea Legarreta, incluso explicó que ella le ayudó a desenvolverse de mejor manera como conductor.

“Yo cuando entré aquí, la que me tendió la mano y me enseñó parte de la conducción fue Andrea, y aquellos rumores de que tuvo problemas con Ernesto, nunca, yo nunca vi un problema entre ellos… Yo me he peleado con Andrea en un juego y son roces que pueden darse normal”, detalló el también actor.

Y debido a la insistencia de si entre él y Anette Cuburu nunca hubo una relación sentimental que haya causado la salida de la conductora del programa Hoy, pero sobre todo su divorcio, éste respondió:

“Nunca ha habido nada, ella siempre ha sido una mujer muy guapa, una mujer con clase, obviamente no ha habido nada”, concluyó el conductor del matutino.

¿De donde surgió el rumor de que Anette Cuburu y Raúl Araiza sostuvieron una relación?

El rumor que ha perseguido durante más de 15 años a Anette Cuburu y Raúl Araiza es la supuesta relación extramarital que sostuvieron cuando ambos formaron parte de una de las etapas del programa Hoy.

Y aunque recientemente Anette lo “revivió” en una entrevista, ella siempre ha señalado que fue Andrea Legarreta y la productora Carmen Armendáriz, quienes lo iniciaron para perjudicarla y causar su salida del matutino de Televisa.

“Yo estuve en Hoy hace 16 años, entonces el que alguien esté hablando de mí hace 16 años, de un chisme pedorro que salió de una productora de quinta y de una conductora que está ahí, que anda con un tipo desde hace 25 años que la tiene sentada en ese sillón, que todo el medio artístico lo sabemos, nadie debe de poner cara de sorpresa, todo el mundo lo sabe, tú lo sabes, Anita”, le dijo a Anette a Ana María Alvarado y Carlo Uriel durante una entrevista.

Sin embargo, cabe destacar que así como afirma que Andrea Legarreta inventó que ella sostenía un amorío con Raúl ‘El Negro’ Araiza, Anette Cuburu también ha negado rotundamente este rumor.

Pero es una realidad que siempre que habla de ello, bromea con el tema, aunque en esta ocasión no fue así.