Paolita Suárez de “Las perdidas” se encuentra grave y hospitalizada luego de que su novio y recién prometido, la golpeara brutalmente.

Apenas hace unas horas, se dio a conocer que la influencer se iba a casar con su pareja luego de que, al parecer, ayer 9 de enero y durante una cena con sus amigos, le diera el anillo de compromiso como una sorpresa, a lo que Paola aceptó y dijo estar muy feliz.

Ahora, tal parece que la situación podría cambiar pues fue Wendy Guevara quien confirmó que su amiga se encuentra muy adolorida y golpeada. Esto se sabe.

¿Cuál es el estado de salud de Paola Suárez tras golpiza de su novio?

Fue mediante un vídeo que Wendy Guevara confirmó que Paolita Suárez se encuentra en un hospital luego de que su novio la golpeara. La ganadora de La Casa de los Famosos reveló que la influencer tiene mucho dolor y está muy hinchada. Además, tiene un hematoma en el ojo y tienen que esperar a que se desinflame para ver si no tiene daños en la córnea.

Por otro lado, también dijo que por los golpes que le dio su recién prometido, se le rompió el tabique y tiene que ser operada, pero deben esperar a que baje la hinchazón.

“Les voy a explicar, su novio la golpeó, yo no había querido decir nada (…) ya sabíamos, pero no habíamos querido decir nada por respeto a ella, ella no puede hablar ahorita porque le duele, tiene un hematoma en el ojo y tiene el tabique desviado y necesita una cirugía”.

Lo de Paolita Suarez si es real, su prometido la golpeó y ahora están esperando a que se desinflame para ver si tuvo daños en su ojo:( pic.twitter.com/JylBf5w1SE — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) January 11, 2024

Asimismo, Wendy afirmó que estaban esperando para poder acudir al Ministerio Público, pues Paola Suárez interpondrá una denuncia contra el que es su pareja.

“Va a demandar Paola, hermanas, va a poner una denuncia. (…) Queremos decir que hay mucho chisme en los medios y en todo hay un desma***, pero sí va a poner denuncia. Gracias por preocuparse a toda la gente”.

Según relató, Paolita Suárez fue golpeada este miércoles a las 7:00 am cuando llegó llorando con personas que la auxiliaron. Tras llegar al hospital, Wendy también acudió al centro médico y llevó comida para sus acompañantes.

Estas son amigas 😭 Paolita Suárez diciendo que no tiene tanto dinero para irse a un hospital privado y Wendy/Evelyn diciéndole que entre todas se cooperan.



🙏🏽 que mi Patitas salga de esta 🙏🏽 pic.twitter.com/1PgcsUJ50I — E R I C K (@eri_ggc) January 11, 2024

Cabe mencionar que Paola Suárez de “Las perdidas” y su novio apenas se comprometieron y fue la misma influencer quien compartió el momento en el que le daban el anillo a través de sus redes sociales, en el que se mostró muy enamorada y contenta con la sorpresa.

Me da mucha tristeza como la vida te puede cambiar de un día para otro, como una persona puede jugar así con tus sentimientos y como una da más de lo que las personas merecen



Fuerzas Paolita Suárez estamos contigo💔 pic.twitter.com/uwkKNfHxGl — mar (@noquierotequila) January 11, 2024

Este es el prometido de Paola, ayuden difundiendo la imagen para dar con el porque al parecer aún no ha sido detenido!



JUSTICIA PARA PAOLA SUAREZ

JUSTICIA PARA PAOLITA SUAREZ pic.twitter.com/uIBlRdTmur — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) January 11, 2024

