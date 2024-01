CHILE.— Hace unos días se dio a conocer que la participación del cantante Peso Pluma en la edición 2024 del Festival Viña del Mar estaba en duda, pues se iba a investigar si existía una relación entre el intérprete de “Lady Gaga” y la narcocultura; esto luego de que un sociólogo lo tacho de “promotor de la narcocultura”.

Sin embargo, a días de rumorearse que la presentación del cantante de corridos tumbados en el Festival Viña del Mar sería cancelada, se ha lanzado un nuevo comunicado para aclarar qué sucederá con el show de Hassan Emilio Kabande Laija (nombre de pila del cantante).

Confirman que Peso Pluma sí se presentará en Viña del Mar 2024

A través de las cuentas oficiales del festival realizado en Chile, se emitió un comunicado oficial en el que se aclaró y descartó cualquier acto de censura en contra del cantante mexicano.

En el texto difundido en redes sociales, este 11 de enero, se indicó que, durante esta edición, Viña del Mar seguirá respetando la diversidad de todos los artistas que pisen su escenario.

Asimismo, se descartó categóricamente cualquier discriminación o censura hacia el cantante de corridos tumbados.

“Tras la polémica generada en referencia a la participación de Peso Pluma en la próxima edición del certamen, la organización del Festival Internacional de Viña del Mar, afirma que no incurrirá en ningún tipo de censura ni discriminación“, se lee en el documento.

“El Festival Latino más grande del mundo, celebra la diversidad de todos los artistas que pisan este destacado escenario. La música es universal y describe diferentes realidades”, se agregó en el comunicado.

Finalmente, se mencionó que el Festival Viña del Mar espera que la participación de Peso Pluma y el resto de los cantantes programados sea todo un éxito.

“Viña del Mar también reconoce el fenómeno de los nuevos géneros musicales y espera un exitoso cierre de seis noches donde la música y el talento de los diferentes artistas seguirán siendo el pilar del Festival latino más grande del mundo”, concluyó el personal del evento.

El gobierno de Chile en contra de la presentación de Peso Pluma

Cabe destacar que, aunque el Festival Viña del Mar ya confirmó que el concierto del también apodado ‘Doble P’ sí se realizará, el gobierno del izquierdista Gabriel Boric expresó su inconformidad por la presencia del cantante en Chile.

“El Gobierno no censura en lo más mínimo, pero ciertamente le preocupa y no le gusta que se promueva la cultura narco y hace todo lo posible por que ello no suceda”, afirmó Carolina Tohá, ministra del Interior y Seguridad.

Antonio Neme criticó la polémica por la presencia de Peso Pluma en el Festival de Viña, indicando que el problema no es el artista, sino todo lo que los Estados, tanto en Chile como en otros países, han permitido. pic.twitter.com/G1r2pew1cB — Meganoticias (@meganoticiascl) January 11, 2024