Alfredo Adame tuvo un breve encuentro con los medios de comunicación antes de entrar a La Casa de los Famosos de Telemundo y ahí arremetió fuertemente contra Wendy Guevara, integrante de Las Perdidas y quien ganó el mismo reality pero en Televisa.

Según el polémico conductor no le cae nada bien la influencer y dijo que si ella podía insultarlo, él a ella también. Esto fue lo que dijo al respecto.

Alfredo Adame explota contra Wendy Guevara

Ante los medios, Alfredo Adame comentó que los participantes que estuvieron en La Casa de los Famosos México fueron unos “pobres diablos” y específicamente se refirió a Wendy Guevara y la llamó “hombre gordo”, además dijo que no la conocía y que no tenía interés en hacerlo.

“Ese gordo horrendo, ¿qué? Yo no conozco a ese gordo horrendo. No tiene talento. No tiene absolutamente nada, más que ser un gordo feo que se lo agarraron”

Los reporteros que estaban presentes le hicieron ver que Wendy Guevara es una mujer, pero Adame insistió en que “naturaleza no se le engaña” y es un hombre.

“Yo no lo reconozco como una mujer. Si sale con un cuerpo de tamal mal amarrado. Allí, todo tosco y hablando así (en tono grave). Lo único que dije es que cayó en la trampa. Yo creo que esta persona que ganó debió haberse preparado”, expresó.

Alfredo Adame arremete contra Wendy Guevara 😱🔥



“yo no conozco a ese gordo feo” pic.twitter.com/m0prtEb36Y — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 20, 2024

El polémico actor dio también que Wendy era un “pr0stitut0” y que no tenía ningún tipo de talento o habilidad, y hasta arremetió contra Televisa por “agarrarla” para su reality que fue un “fracaso comercial”.

“Sale diciendo ‘hermanas’, cuando tiene la voz más ronca que yo. Salió hablando de mí cuando lo único que hice fue decir que lo aventaron al ruedo, lo engañaron y todo. Che gordo tamal, baboso”, indicó.

Alfredo Adame afirma que apoya a la comunidad LGBT+

Según Alfredo, la comunidad LGBT no tendría por qué “tirarle hate”, pues afirma que su problema es con Wendy Guevara, no con ellos en general, pues siempre los ha apoyado y lo seguirá haciendo.

“Siempre he sido respetuoso. Me han invitado a sus eventos y he ido de juez a concursos de belleza trans. Desde niño, mi papá me enseñó a distinguir. Yo distingo seres humanos y, para mí, el derecho al respeto ajeno es la paz. Si este gordo feo me insultó, pues allí le va de regreso. Cuando quieras, te reviento tu pi.. madre”, sostuvo.

Pese a su opinión sobre Wendy, la celebridad dejó en claro que tampoco tiene problema con con las amigas de la influencer (Paolita Suárez y Kimberly La más preciosa), pues les tiene mucho apreció y admiración.

Hasta el momento, Wendy Guevara no ha reaccionado a las fuertes declaraciones de Adame, pero en su momento se burló de él y dijo que le daría unos buenos golpes.