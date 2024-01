Luego del terrible accidente que sufrió Pato Araujo en Exatlón México, fanáticos del reality comenzaron a cuestionar el estado de salud del participante del equipo rojo.

A través de las redes sociales del programa se han dado a conocer avances respecto a la lesión que tuvo Patricio y por la cual tuvo que ser hospitalizado de emergencia, pues según los especialistas, sí fue de gravedad. Esto es lo que se sabe sobre Pato Araujo tras su fuerte caída.

¿Qué le pasó a Pato Araujo en Exatlón México? Así fue su caída

Como lo vimos hace unos días, fue durante la emisión del pasado miércoles que Pato Araujo tuvo un accidente mientras apoyaba a Ana Lago en la carrera contra Andrea Medina; el exfutbolista de Chivas estaba a las afueras del circuito y dio un mal paso que hizo que se golpeara en la cabeza.

De acuerdo con el médico Arturo Ruiz, quien ha estado atendiendo al atleta e informando sobre su recuperación, reveló que Pato Araujo tuvo un traumatismo craneal y perdió alrededor de 300 ml de sangre; la herida que tuvo fue bastante grande, pues se abrió más de 20 cm.

“Como se dieron cuenta, ayer tuvo un traumatismo craneal, una herida en la piel cabelluda bastante considerable. Tuvo una herida de 20 a 25 centímetros que afortunadamente ya la pudimos cerrar. Con una hemorragia perdió aproximadamente 30 ml de sangre” explicó

La competencia en @ExatlonMx se volvió complicada luego de que Pato Araujo tuviera un fuerte accidente y en exclusiva te presentamos lo que no se vio en el programa junto a su diagnóstico médico. 🚨🔴😮#AlExtremo https://t.co/FoHex9ypny pic.twitter.com/TxTDthOGvl — Al Extremo (@AlExtremo) January 19, 2024

Estado de salud de Pato Araujo tras su accidente

Luego de más de 24 horas de la lesión de Pato Araujo en Exatlón México, el especialista ha revelado el estado de salud del participante rojo y cuál ha sido la evolución de la herida, pues pese a que ya pudieron cerrarla, necesitaban esperar al menos un día para saber si no había afectado otras zonas del cerebro.

Afortunadamente, afirmó que Pato ha estado bien a nivel neurológico y no ha habido algún cambio significativo en su comportamiento, sin embargo, aún tienen que esperar a ver cómo se encuentra la herida, pues sí fue profunda.

Por otro lado, afirmó que el participante de Exatlón México en todo momento se ha mantenido consciente y se encuentra preocupado por su familia y si podrá seguir o no en la competencia.

“Han pasado 24 horas, afortunadamente no hemos tenido ningún cambio neurológico. Está preocupado por su familia, por su continuidad en la competencia. Para nosotros han sido horas muy importantes, pero ha sido satisfactorio, la herida todavía no podemos decir que está bien, pero no ha presentado ninguna alteración y neurológicamente él ha estado bien”, comentó.

¡Información importante!🚨 Han pasado 𝟐𝟒 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬 del accidente de 𝗣𝗮𝘁𝗼 y el doctor 𝐀𝐫𝐭𝐮𝐫𝐨 𝐑𝐮𝐢𝐳 de #ExatlónMéxico nos actualiza la información sobre estado de salud del atleta. ✨🙏🏽 pic.twitter.com/dNWGUi2Dwc — Exatlón México (@ExatlonMx) January 19, 2024

