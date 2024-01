CIUDAD DE MÉXICO.— Luego de cinco meses de haberse convertido en la ganadora de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara sostuvo una entrevista con Adela Micha, y durante la plática, la influencer transexual terminó exhibiendo a Sergio Mayer.

La originaria de Guanajuato se sinceró y reveló que tuvo que pedirle a los ejecutivos de Televisa que “se lo quiten”, pues el también exintegrante de Garibaldi trató de “guiar” su carrera artística sin su consentimiento.

Wendy Guevara confiesa que Sergio Mayer intentó ser su mánager sin su consentimiento

Aunque la exparticipante del reality show de Televisa insiste en que tiene una buena relación con todos los que formaron el popular ‘Team Infierno’, la realidad es que ese grupo se ha fracturado y todo habría sido culpa de la ambición de Sergio Mayer.

En una reciente emisión del programa La Saga, Adela Micha cuestionó a Wendy Guevara sobre la polémica en torno a que Sergio Mayer trató de ser el apoderado de su imagen.

Sobre este tema, la influencer transexual reveló que se vio orillada a hablar con los ejecutivos de Televisa, ya que el también expolítico intentó manejar su carrera artística a pesar de que ella cuenta con un mánager: el yucateco Joel Echeverría.

Asimismo, Wendy confesó que Mayer además de que la quería hacer firmar un contrato para que la representara, también fue a pedirle permiso a ejecutivos de Televisa para que esto sucediera.

En la entrevista, la creadora de contenido mencionó que el también actor le fue a decir a los ejecutivos de Televisa que la decisión de que él sea su mánager era de ella y no de Sergio.

“Él subió con ejecutivos y dijo que yo había pedido que él me ayudara, que me guiara a ciertas cosas como las campañas de marcas y todas esas cosas…”, indicó la influencer trans.

La también integrante de “Las Perdida” le comentó a Adela Micha que ella no se enteró de esta situación hasta tiempo después cuando la mandaron a la oficina de Sergio Mayer tras una grabación.

En aquella ocasión, Wendy Guevara se encontró con “otro Sergio Mayer”, pues además de regañarla por cómo iba vestida, pese a que la influencer trans acababa de sufrir un pequeño incidente con su blusa; éste la trató muy distinto a como cuando estaban dentro en La Casa de los Famosos México.

“Voy a su oficina… y yo nunca lo había visto así. A mí se me desabrochó un botón, se me rompió… Entonces yo llego, entro a su oficina… y me dice: ‘No manches, ve como vienes. Fíjate para la otra vez como vienes’, o sea, yo lo vi como otra persona y le dije: ‘Que pedo, se me acaba de desabrochar’…”, contó entre risas la guanajuatense.

Pero eso no fue todo, ya que en esa misma ocasión le presentó a su equipo de trabajo y le lanzó una contundente advertencia que la desconcertó.

“Él estaba hablando en su teléfono y me dijo: ‘De una vez te digo dile a tu mánager que no tiene nada que ver él, ya todo lo tienes que ver conmigo, dímelo todo a mí, es todo lo que te voy a decir…”, detalló la influencer.

Wendy Guevara revela que le pidió a los ejecutivos de televisa que "le quiten" a Sergio Mayer

Wendy Guevara le contó a Adela Micha que la situación no terminó ahí, ya que en otra ocasión Sergio Mayer se acercó a ella para que firmara unos contratos, pero ella se negó.

La creadora de contenido argumentó que tuvo la precaución de mandarle esos papeles al abogado de su mánager para que los revisara y gracias a ello no firmó nada. Por lo tanto afirmó que no tiene ningún compromiso con él.

La integrante de “Las Perdidas” reconoció que tras ese momento ella empezó a sentir miedo e incomodidad con la presencia de Sergio Mayer, por lo que decidió hablar con los ejecutivos de Televisa

“Le dije a uno de los ejecutivos: ‘A ver, es que nos hacemos muchas bolas, yo tengo a mi mánager, con él trabajo más cómoda, más tranquila’ y bueno, me quitaron a Sergio. Pero desde ese día ya no hemos hablado en el grupo”, finalizó Wendy.

Finalmente, Wendy Guevara reiteró que pese a lo sucedido, le tiene cariño a Sergio Mayer por lo que vivieron en el reality show La Casa de los Famosos México:

“Yo le tengo un cariño… por todo lo que pasó en La Casa… los quiero, los quiero con los ojos cerrados como Gloria Trevi”, concluyó la integrante de “Las Perdidas” entre risas.