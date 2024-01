Luego de la demanda que Gloria Trevi interpuso contra Sergio Andrade y que surgieran rumores sobre su reaparición para declararse culpable de los delitos de trata de menores y abuso, ahora ha salido a la luz nueva información respecto al famoso exproductor musical.

Fue un presunto testigo quien habría revelado al periodista Esly Fombona en dónde está Sergio Andrade actualmente y cuál es su estado de salud. Además, su hija Antonia habló sobre la polémica con la cantante Gloria Trevi y pidió respeto para ella y su padre. Esto se sabe.

¿Dónde está Sergio Andrade actualmente?

Inés Moreno compartió en su canal de Youtube las declaraciones que el presunto testigo hizo a Esly Flombona afirmando que Sergio Andrade está actualmente en España y estaría hospitalizado por un fuerte dolor abdominal.

Una enfermera señaló que el productor visitó el Hospital 12 de Octubre, alrededor de la 1 de la madrugada y entregó una tarjeta sanitaria española, lo cual indica que tiene residencia en España.

“En recepción fue donde yo estaba cogiendo el alta de otro paciente y la auxiliar administrativa que atiende primero a los pacientes, vi que estaba atendiendo a un hombre que no reconocí, porque está totalmente irreconocible, pero leí su nombre en la tarjeta sanitaria, Sergio Gustavo Andrade Sánchez”, mencionó la enfermera.

¿Cuál es el estado de salud de Sergio Andrade?

La mujer dijo que en España es muy conocido el caso del clan Trevi-Andrade por lo que después de ver el nombre del productor fue que lo reconoció, además dijo que estaba muy grave tras presentar pancreatitis que al parecer desarrolló por un tema de alcoholismo.

“Venía con un cuadro bastante fuerte del aparato digestivo, de pancreatitis… Entró de urgencias al hospital, muy rápido porque traía unos dolores de vientre muy fuertes, se le atendió, le hicieron análisis de sangre y se le diagnosticó pancreatitis aguda que suele ser provocada por una intoxicación medicamentosa, por malos hábitos alimenticios, por alcoholismo”, señaló.

Al productor se le administró medicamento vía intravenosa y además padecería EPOC, por lo que debe utilizar mascarilla de oxígeno por las noches.

De acuerdo con la enfermera, una vez que bajó el dolor, Sergio Andrade pidió ser dado de alta, y pese a que el médico le recomendó quedarse internado, finalmente él pidió el alta voluntaria. Asimismo, mencionó que Sonia Ríos estaba acompañando al exproductor.

¿Qué dijo la hija de Sergio Andrade?

Antonia Andrade, hija de Sergio Andrade, fue captada por las cámaras de ‘Chisme No Like’, e hizo una publicación en Instagram exigiendo respeto para su familia.

“No soy víctima de nadie. Mis padres, mi hermana y mi familia se merecen un respeto como todos en este mundo. Nos ganamos la vida trabajando y ocupándonos de nuestros asuntos. Sin meternos con nadie. Sin difamar a nadie. Recibiendo a la gente que nos quiera recibir. Tenemos claros nuestros valores“.

Antonia afirma que ella no está enterada de lo que pasó con su padre y Gloria Trevi pues pasó antes de que naciera y tampoco está interesada en conocer esa historia pues no tiene por qué meterse, sin embargo, opina que las mujeres que acusaron a Sergio Andrade fueron manipuladas y acosadas para hacerlo.

“Desde muy niña, a causa de toda la saña de los medios, he sufrido las consecuencias exageradas. Las cosas terminaron en cierto punto, pero a muchos les convino que no terminase, y los que intentamos seguir adelante y empezar de nuevo, acabamos afectados por esto (…) los que me apoyen a mí, apoyan a mi familia completa“, escribió.

Para finalizar, la hija de Sergio Andrade pidió que no digan que está manipulada, pues asegura estar en perfectas condiciones.

