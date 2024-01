CIUDAD DE MÉXICO.— Cynthia Urías, conductora de Televisa, confesó que se sometió a una importante cirugía. Asimismo, la presentadora del programa Cuéntamelo ya! admitió que su recuperación no ha sido nada fácil, pero se mostró agradecida con su evolución.

A través de unas impactantes fotografías, ella misma detalla qué le pasó y cómo se encuentra.

Cynthia Urías, conductora de Televisa, habla de su hospitalización

La también locutora mediante una publicación compartido en su cuenta de Instagram contó que se sometió a una cirugía de tiroides.

Cynthia Urías también reveló que dicho procedimiento fue para que le extirparan “un tumor y media glándula”, y aunque reconoció que la recuperación no ha sido nada fácil, se dijo contenta de que hasta el momento, todo esté yendo relativamente bien.

La conductora de Televisa también aprovechó para agradecer por todo el apoyo que recibió de su familia y amigos durante su tiempo en el hospital.

Igualmente, expresó su gratitud hacia los doctores que la atendieron con “sabiduría y paciencia”.

“Gracias a mi familia y amigos que no me soltaron en días de incertidumbre. Gracias a DIOS por darme la salud, la fe y certeza siempre, a mis doctores que con toda su sabiduría y paciencia me han tratado y sacado adelante. Que viva la vida”, externó la presentadora de TV.

¿Qué le pasó a Cynthia Urías, por qué fue operada?

A través de redes sociales, Cynthia Urías mostró algunas fotografías de su tiempo en el hospital donde pasó algunos días internada debido a que el pasado 4 de enero de 2024 fue sometida a una operación de tiroidectomía y istmusectomía.

Asimismo, medios internacionales reportaron que, a la conductora le realizaron una intervención quirúrgica para extirpar un tumor benigno en el lado izquierdo de su tiroides, junto con la remoción de la mitad de la glándula tiroidea.

Y tal y como la conductora de Televisa indicó, tras la cirugía la recuperación de Cynthia ha sido altamente positiva.

Además de que ha estado marcada por una evolución satisfactoria sin complicaciones ni secuelas quirúrgicas

Cabe destacar que, esta no es la primera vez que Cynthia Urías pasa por el quirófano. En julio del 2022, la presentadora se sometió a una cirugía para que le quitaran la matriz.