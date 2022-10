Ya hay sustituto para Aurelie Dupont

PARÍS (EFE).— El español José Carlos Martínez, anunciado anteayer como nuevo director de Danza de la Ópera de París, aseguró que se siente “emocionado” y aún “un poco en las nubes” por el nombramiento, una responsabilidad que ni cuando era estrella de la compañía francesa llegó a imaginarse.

“Cuando estuve bailando aquí para mí era ya como algo mágico haber llegado a ser bailarín estrella de la Ópera de París”, afirmó Martínez.

“Incluso una vez que ya había entregado el proyecto (para su candidatura, en agosto pasado) era como algo que podía pasar, pero como una remota posibilidad. Por eso estoy desde que me lo anunciaron estos días que no me lo termino de creer”.

Para el cartagenero, el regreso a la Ópera de París es un poco una “vuelta a casa”, aunque esta vez incluso con más responsabilidad.

Su toma de posesión como director llegará el 5 de diciembre próximo.

Martínez sucede en el cargo a Aurélie Dupont, quien dimitió el 31 de julio.