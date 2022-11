Los 10 psicólogos más importantes de la historia

La psicología se trata de una ciencia que estudia y analiza los procesos mentales de las personas ante diferentes escenarios y, con el correr del tiempo, ha adquirido otra importancia que la conocida en sus comienzos.

En la actualidad, esta rama de la ciencia se halla relacionada con un montón de áreas que abarcan nuestra vida cotidiana como lo es el ámbito laboral, facultativo o incluso con nuestras relaciones.

Hasta hace no mucho tiempo atrás, pensar en la psicología tal y como la conocemos ahora no era posible, ya que para muchas personas se trataba de un tema tabú y no era natural escuchar que los individuos recurrían a la terapia, por el solo hecho de tener una concepción equivocada pensando que esto solo servía si se tenía algún problema puntual o se tenía un trastorno mental. De hecho, muchas personas creían que todo lo brindado por la historia de la psicología, solo cobraba sentido cuando se trataba de determinar la personalidad de los criminales, para entender por qué actuaban de cierta manera.

Hoy en día la salud mental ha dejado de ser un tema tabú y se ha entendido en los diferentes ámbitos, que es ideal que todas las personas pasen por un tratamiento psicológico o terapéutico y así adquirir, dependiendo de la corriente psicológica que se elija, las herramientas necesarias para la vida cotidiana: saber en qué consiste el bienestar emocional, psicológico y social, entender la forma en la que se piensa, se actúa y siente al momento de enfrentar la vida y sus circunstancias, cómo se maneja el estrés, la relación con los demás y la toma de decisiones.

Bienestar físico y mental

Más allá de lo indicado por la historia de la psicología, siempre se ha hablado de lo importante que es la salud física, es decir, tener una alimentación adecuada y hacer actividad física en cualquiera de sus formas. Y esto está bien, es realmente necesario para tener un estilo de vida saludable, pero no solamente se trata del bienestar físico, sino también de entender que el cuerpo es un todo y tanto cuerpo como mente deben ser saludables.

En la actualidad son muchas las personas (y sobre todo jóvenes) que se encuentran atravesando trastornos mentales más allá de llevar una “vida saludable”, como lo es la ansiedad generalizada y los ataques de pánico o la depresión por ejemplo. Todos estos trastornos y muchos más pueden afectar la forma en la que el individuo piensa, su estado de ánimo y comportamiento.

Si bien pueden ser ocasionales o durar más tiempo, estos trastornos pueden afectar sus relaciones y la manera en que desempeña sus actividades diarias y aquí reside la importancia de contar con apoyo psicológico y entender que siempre existe un tratamiento adecuado para poder superar o transformar dichas afecciones.

De hecho, la salud mental es sumamente importante porque ayuda a:

Enfrentar el estrés

Estar saludable física y mentalmente

Poseer elaciones sanas

Trabajar de forma productiva

Aprender a ser autocompasivo.

Los psicólogos más importantes de la historia

Si bien son muchísimos los psicólogos que han contribuido a la historia de la psicología, te mencionamos los diez más importantes, ya que gracias a ellos se ha aprendido a determinar qué es lo que los individuos cargan en sus mentes, cuál es la naturaleza de sus conflictos y cuáles son las alternativas adecuadas para poder brindar un abordaje ideal:

Wilhelm Wundt

Es considerado por muchos como el padre de la psicología y es, sin dudas, por tener un papel elemental en la psicología científica. Wundt fue quien inauguró el primer laboratorio dedicado a la psicología experimental, en donde la misma comenzó a ser entendida como una ciencia.

Este psicólogo analiza la experiencia desde el nacimiento hasta la adultez y empleaba la introspección indagando mediante sentimientos, sensaciones y emociones.

William James

Algo parecido a lo que hizo Wundt en Europa, lo hizo él en América. Este psicólogo pensaba que se debía estudiar a la psicología a través de métodos tradicionales de las ciencias naturales. De hecho, tomó algunos pensamientos de Darwin que hablaban sobre los instintos del ser humano.

Su teoría explicaba que la conciencia evoluciona porque su función es adaptativa y un fin que tiene es la supervivencia.

Sigmund Freud

Es el referente de la psicología. Fue uno de los primeros en hablar de los aspectos inconscientes del comportamiento humano y cómo influyen los aspectos culturales y las relaciones sociales.

Es quien creó el psicoanálisis y habla del “yo” (conciencia de la propia existencia), el “superyó” (normas que rigen el comportamiento con los demás) y el “ello” (el instinto de amor u odio).

Lev Vygotsky

Es un referente de la psicología evolutiva. Investigó centrándose en cómo influye el contexto cultural y las relaciones con los demás, en el desarrollo cognitivo de los individuos desde temprana edad.

Destruyó la teoría que decía que la mente de las personas emergía de forma espontánea y que no importaban las condiciones de vida que tuviera.

Jean Piaget

El enfoque que estudiaba en aquel momento se condice con el actual, más allá de la cantidad de años que han pasado, ya que los psicólogos en educación y psicopedagogos toman sus teorías.

Centró sus estudios en la ciencia de la conducta y los procesos mentales.

B. F. Skinner

Es un referente de la psicología conductista. Su investigación se centró en aislar variables de comportamiento para investigar los procesos condicionantes que pensaba que le daban forma a las acciones del individuo, más allá de cómo podían influir la cultura, la historia y los estados subjetivos de la conciencia.

Abraham Maslow

Se encuentra dentro de la teoría de la personalidad basándose en necesidades y experiencias.

Llevó a cabo la pirámide de la jerarquía de las necesidades para lograr la autorrealización.

Se puede decir que es un referente de la psicología humanista, ya que estudia cómo las personas buscan desarrollar su potencial y obtener una autorrealización plena.

Albert Bandura

Es quien creó la teoría de la autoeficacia y también contribuyó al desarrollo de la teoría del aprendizaje social y psicología de la personalidad.

Se conoce por los aportes que ha hecho sobre los estilos de aprendizaje y la relación entre las relaciones sociales y el área cognitiva.

Daniel Kahneman

Se lo reconoce por su aporte respecto a la toma de decisiones.

Junto a otros psicólogos puso en duda aquella teoría que decía que el individuo se comporta de forma racional en los contextos en donde se debería regir por la lógica de costo-beneficio.

Este psicólogo tiene un premio Nobel en su haber.

Steven Pinker

Es reconocido por las teorías sobre el lenguaje como forma de adaptación al medio a través de la evolución y por ser adscrito a la psicología evolucionista.

Se lo considera una eminencia si de campos de la percepción y del desarrollo del lenguaje en la temprana edad se habla.

(I.S.)