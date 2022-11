Cinvestav premia tesis de posgrado

La calidad de los trabajos y la proyección de éstos hacia la sociedad, para que puedan ser de utilidad para la resolución de problemas, fue reconocida ayer con la entrega de los premios “Dr. Alonso Fernández González” 2022 a las mejores tesis de posgrado del Cinvestav Mérida.

La ceremonia fue ayer en el auditorio del Cinvestav Unidad Mérida con la presencia del Dr. Víctor Manuel Vidal Martínez, encargado del despacho del citado Centro de investigaciones; y de Alonso y Teresita Fernández Guasti, hijos del doctor Alonso, cuyo nombre lleva el premio.

Los reconocimientos son para las mejores tesis de Maestría y Doctorado de los tres departamentos de investigación del Cinvestav Mérida: Física Aplicada, Ecología Humana y Recursos del Mar.

Este reconocimiento se entrega cada año.

En esta ocasión se premiaron las mejores tesis recibidas en 2021, ya que se trata de un proceso largo, en el que el jurado calificador tiene que leer unos 25 trabajos de tesis.

Las tesis de Maestría suelen ser de entre 60 y 120 páginas, y las de Doctorado de entre 150 y 200 páginas.

En esta edición los galardonados en Maestría fueron: del Departamento de Ecología Humana, Henry Fernando Dzul Cauich, por el trabajo “Efecto de la contaminación lumínica y acústica en la polinización de Ceiba pentandra”.

Del Departamento de Física Aplicada se premió a María Guadalupe de los Santos López por “Estado experimental de mecanismos de reacción empleando modelos esteroidales”.

Del Departamento de Recursos del Mar, el premio fue para Andrea Zambrano Arizpe por el trabajo “Evaluación del potencial metabólico para la síntesis microbiana de polihidroxialcanoatos en el suroeste del Golfo de México, mediante un análisis metagenómico”.

Doctorado

Los ganadores en el nivel de Doctorado fueron: del Departamento de Física Aplicada para Mesías Agustín Orozco por su trabajo “Propiedades de la respuesta magnética en moléculas como una manera de diagnosticar la deslocalización electrónica”.

Del Departamento de Recursos del Mar, el ganador fue Santiago Cadena Rodríguez por “Microbial Diversity in Coastal Ecosystems and Assesment of Elevated Water Temperature and Acidification in Microbial Mats”.

El Dr. Víctor Manuel Vidal Martínez resaltó que lo más importante de la entrega de estos premios es el reconocimiento a la calidad de las tesis que se presentaron, y sobre todo, la oportunidad de poder proyectarlas hacia los representantes de distintas instituciones académicas, y a la sociedad en general.

Esto con el fin de que los conocimientos vertidos en los trabajos de investigación puedan ser utilizados para la resolución de problemas, no sólo a nivel local, sino también en el ámbito nacional e internacional.

Indicó que el alcance de los trabajos no se circunscribe específicamente a la resolución de los problemas que se plantean en los trabajos, sino a muchas otras problemáticas que pueden ser resueltas mediante la aplicación de las herramientas que sustentan las tesis.

Los galardonados recibieron un premio económico.

Como parte de la ceremonia se contó con la presentación de la pianista Carmen Pérez Alcocer.— IRIS CEBALLOS ALVARADO