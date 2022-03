Arcadio Poveda: Adiós al hombre de las estrellas, un yucateco universal

Arcadio Poveda Ricalde confesaba hace unos años que le “encantaría” volver a radicar en Mérida, “pero por fortuna o por desgracia tengo unas raíces tan profundas en Ciudad de México, en Ciudad Universitaria, que yo creo que no sería posible”.

Y fue en la capital del país donde ayer, a las 14:11 horas y a los 91 años de edad, falleció el astrónomo yucateco cuyas investigaciones tuvieron alcance global.

A Arcadio Poveda Ricalde se debe el método (llamado Método de Poveda) para determinar las masas de las galaxias esféricas y elipsoidales. Su aplicación llevó al científico yucateco a descubrir una relación entre la masa de un sistema estelar y su luminosidad total, según recuerda el perfil que le dedica El Colegio Nacional.

La misma institución señala que en 1974 Arcadio Poveda demostró con Christine Allen que los sistemas múltiples de tipo trapecio no se encuentran en expansión, sino en un estado de equilibrio dinámico.

Asimismo, estudió la función de luminosidad estelar y el efecto de disociación que se manifiesta en las estrellas dobles de la vecindad solar.

Científico amable y sonriente

En el trato personal, el astrónomo se mostraba sonriente, afable y dispuesto a hablar de su trabajo de una manera comprensible para los no iniciados, como comprobó Diario de Yucatán durante una charla que sostuvo con él en 2014 horas antes de que recibiera la Medalla “Héctor Victoria” del Congreso del Estado.

Arcadio Poveda Ricalde durante una charla con Diario de Yucatán en enero de 2014, mientras su esposa Helga Korkowski Pless registra sus declaraciones en vídeo (Megateca)

“Diría que aquel dicho de que nadie es profeta en su tierra no funciona en Yucatán por dos razones: primero, porque no soy profeta y, segundo, porque me han tratado muy bien, me han dado buenos reconocimientos, al punto de que hay un planetario que lleva mi nombre y recién se inauguró (en 2012) en el Parque de la Ciencia la avenida principal con mi nombre”, declaró en ese entonces. “Me siento apreciado y querido por mi gente en mi Estado”.

“Nuestro propósito en la vida lo inventamos nosotros”, Arcadio Poveda Ricalde

En relación con los premios, de los que recibió numerosos a lo largo de su trayectoria, admitía que no pensaba en ellos. “De pronto me viene la sorpresa de que me eligieron para tal o cual medalla o premio”.

Cuando le informaron de que le darían la “Héctor Victoria” se sintió lleno de orgullo, “porque es una decisión del Congreso del Estado, donde los diputados unánimemente votaron”.

A quienes cuestionan la utilidad de las investigaciones astronómicas, en apariencia lejanas de las necesidades de la vida diaria, el científico les pedía hacer un ejercicio de memoria.

Las investigaciones astronómicas, cuestiones vitales

“Que se tratara de ubicar en los tiempos de Cristóbal Colón y se imaginara las discusiones sobre si la Tierra es redonda o plana o si se podría, navegando en dirección Oeste, darle la vuelta a la Tierra. Estas cuestiones, que entonces eran académicas, con el paso del tiempo se han vuelto vitales para la civilización contemporánea. Por lo tanto, estas cuestiones (las investigaciones en Astronomía) tal vez el día de hoy parezcan un tanto académicas, pero seguramente el día de mañana van a tener importancia práctica”.

El estudio del Universo suele desembocar en reflexiones sobre el propósito de la existencia humana. Poveda Ricalde zanjaba la cuestión afirmando que “nuestro propósito en la vida lo inventamos nosotros”.

“Cuando decimos nosotros me refiero a una comunidad humana, diferentes comunidades humanas pueden diseñar diferentes propósitos. Para los míos, mis amigos y colegas, nuestro propósito es entender mejor el mundo en el que vivimos, tratar de entender a dónde vamos, cuál es el futuro de nuestra especie, de nuestras generaciones”.

Educación de primer nivel

Al recibir la Medalla “Héctor Victoria” el 11 de enero de 2014, Arcadio Poveda pronunció un discurso en el que subrayó que “el Estado tiene la obligación, el deber de ofrecer una educación de primer nivel con maestros bien preparados, si queremos un México justo y moderno”. La observación del eclipse solar del 21 de agosto de 2017 en el Planetario “Arcadio Poveda” del Centro Cultural Olimpo, en Mérida (Megateca)

“Si permitimos que los jóvenes adquieran un alto nivel educativo enriqueceremos su capital cultural, permitiéndoles fortalecerse como personas, profesionistas”, agregó.

¿Quién fue Arcadio Poveda Ricalde?

Arcadio Poveda Ricalde nació en Mérida el 15 de julio de 1930. Cursó estudios en la UNAM y la Universidad de California en Berkeley.

Fue integrante del Consejo Asesor del Conacyt, el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República, las juntas de gobierno de la UNAM y del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica; el Comité Técnico y Científico del Gran Telescopio Milimétrico de la Universidad de Massachusetts-INAOE, de la Unión Astronómica Americana y la Sociedad Astronómica del Pacífico.

Recibió los premios de la Academia de la Investigación Científica (1966) y Nacional de Ciencias (1975), la Medalla “Eligio Ancona” del gobierno de Yucatán (1977) y los doctorados honoris causa de la Universidad de Yucatán (1977), el Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. (2000) y el Consejo Universitario de la UNAM (2001).

Fue fundador del Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir, Baja California, e investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores y la UNAM.

Sus trabajos sobre el nacimiento de las estrellas fueron punto de partida de la cosmogonía estelar infrarroja, y trabajó en la dinámica y cosmogonía de las estrellas dobles y múltiples y de las estrellas desbocadas.

Datos familiares

El astrónomo yucateco contrajo matrimonio con la maestra Felisa Maimoni (fallecida en 1981), con quien procreó a Laila y Renán, y, posteriormente, con la doctora Helga Korkowski (quien murió en diciembre pasado), con quien crió a Andrea y Mayán Tejeda Korkowski.

Arcadio Poveda Ricalde fue hijo de los señores doctor Renán Poveda Cárdenas y Eneida Ricalde Gamboa, y hermano de Eneida, los tres fallecidos en febrero de 1976.

Le sobreviven en Mérida sus sobrinos Mendoza Poveda.