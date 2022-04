Retinopatía solar: ¿Qué es y por qué es peligroso ver un eclipse de sol?

Este sábado 30 de abril se avistará el primer eclipse de Sol del año, en el momento en que la Luna se interponga entre el Sol y una o un espectador que trata de observar al astro desde la Tierra. Pese a que, en ese momento, la Luna tan sólo cubrirá al Sol parcialmente, los riesgos de ver el fenómeno sin protección visual son altos, ya que esto podría causar un daño permanente en los ojos y su capacidad visual.

¿Por qué no ver un eclipse solar directamente?

Cuando observas el Sol, en un día soleado, no pasa más de una fracción de segundo para que apartes la vista de él, debido a lo intenso que es su brillo. A diferencia de lo que ocurre durante un eclipse de Sol; en ese momento, la mayor parte del tiempo en que se produce el fenómeno, la luminosidad del Sol es bloqueada por la Luna, lo que disminuye generosamente su magnitud.

De esa manera, puedes observarlo por varios minutos sin tener que fijar la mirada en otro punto, pero eso no significa que debe de ser dañino. Se trata, más bien, de una sensación engañosa y falsa de seguridad, pero ver al Sol directamente nunca será seguro

Riesgos de ver un eclipse solar

Vike Vicente, oftalmólogo pediátrico, dijo para "The Washington Post", que, en efecto, ver un eclipse de sol es una experiencia única, pero genera efectos colaterales en la salud visual.

"Puedes mirar el Sol durante un eclipse durante 10 minutos y no duele. Puedes simplemente mirarlo, y es realmente genial mirarlo, pero todo ese tiempo estás literalmente quemando las células de tu retina y una vez que se queman, no hay reparación, no hay arreglo para eso", recalcó.

El trastorno producido por ver el Sol fijamente se denomina "retinopatía solar", ya que daña una de las capas oculares más importantes, como lo es la retina, la parte del ojo encargada de transmitir información acerca de lo que ve al cerebro. Exponer la mirada al Sol, sin la protección correcta, puede ocasionar desde cicatrices en la retina, por quemaduras, hasta provocar ceguera parcial o permanente.

Durante los eventos astronómicos no es raro que las y los amantes de la astronomía recurran a potenciadores visuales, como los binoculares, cámaras y telescopios, para apreciar más a detalle el avistamiento en cuestión. Sin embargo, hacer uso de estos, durante un eclipse de Sol, lo único que provoca es que aumente el riesgo visual. Esto se debe a que, al entrar en contacto con el Sol, se produce un mecanismo semejante a la sinergia entre una lupa y los rayos solares, lo que acelera la quema de las retinas

Recomendaciones para ver el eclipse de sol en abril 2022

De acuerdo con las recomendaciones de la Sociedad Astronómica Estadounidense (AAS, por sus siglas en inglés), para no exponer la vista a ningún peligro, durante el avistamiento de un eclipse de Sol, es importante usar lentes de eclipse o también denominados como visores solares, diseñados para proteger a la vista del daño solar. Aquí una lista de anteojos aprobados para su uso seguro: https://eclipse.aas.org/resources/solar-filters

Vike Vicente lamentó que, pese a las advertencias, que se realizan cada que un eclipse de Sol está por avistarse, hay muchas personas que deciden no responder a estas peticiones y observan el evento sin cuidado alguno.

¿Qué es un eclipse solar parcial?

Desde el punto de vista de una o un observador en la Tierra, los eclipses de Sol se clasifican en: totales, anulares y parciales. Podrás hablar acerca que viste un eclipse total cuando la Luna cubre enteramente el disco del Sol. Sin embargo, si te encuentras a centenares de kilómetros, que el primer punto de observación, la Luna tapará únicamente una parte del Sol, de manera que el eclipse será parcial. El eclipse de Sol de este 30 de abril ocurrirá desde la 1:45 horas hasta las 5:37 horas.