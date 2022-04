La tecnología redefine la salud

Conceptos como invertir en investigación es clave para la prevención en salud, como se ha visto en el desarrollo de vacunas durante la pandemia; y cómo la tecnología es una herramienta valiosa, no solo para mejorar la atención en salud, sino para obtener datos que permitan generar información útil, se vertieron en la jornada de ayer de la Semana de la Innovación de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, A. C.

La agrupación realiza diversos encuentros con especialistas de diferentes ramas, en los que se analizan situaciones y avances en materia de salud, investigación e innovación.

Ayer una de las charlas fue “Redefiniendo la salud; una visión integral”.

En esta Martín Camargo Fernández, portavoz de Cisco —una importante empresa de tecnología y comunicación en el mundo— compartió su punto de vista sobre el impacto de las tecnologías en la salud.

Abordó el tema de cómo la tecnología digital impacta en la telemedicina y la telesalud, algo que en la pandemia fue un catalizador: “Cosas que se pensaban lejanas o futuristas, se hicieron todos los días”, desde los cuidados remotos virtuales para mantener al paciente aislado, y el contacto multicanal del mismo con los médicos o los servicios médicos desde cualquier dispositivo, sin importar su tamaño.

Un ejemplo claro de esto fue lo que se vivió en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), donde el número de pacientes era tan alto, y había tantos familiares queriendo saber cómo estaban sus parientes, que se implementó un programa de comunicación virtual, el cual permitió estar en contacto, lo que también permitió no saturar el hospital y con ello no distraer al personal médico que no se daba abasto en la atención.

Otra área que abarcó fue la de procesos promovidos por datos, la integración de dispositivos y la inteligencia artificial, que da para procesar información que no es evidente a la vista, pero que al agruparla de forma masiva y hacer cruces con datos demográficos puede arrojar información muy valiosa.

El especialista en tecnologías destacó también la importancia de la ciberseguridad para mantener protegidos los datos de pacientes, y se refirió a la ley digital que se promueve en la cámara de diputados, sobre la cual aseguró que es mucho mejor tener un marco regulatorio que no tenerlo, aunque no necesariamente sea perfecto al inicio.

En la charla —moderada por José Alarcón, asesor técnico de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial— también intervino José Ángel Regla Nava, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara, quien ha laborado en varios institutos relacionados con la investigación en el área de salud, e incluso fue parte del equipo que diseñó una vacuna para combatir el SARS-CoV-1 hace unos 10 años, y que fue una gran base para el desarrollo de las vacunas actuales. Asimismo, en los últimos años tuvo la oportunidad de colaborar en un instituto en San Diego, California, donde se trabaja en el desarrollo de nanotecnología para combatir el Covid-19.

Regla Nava resalta que la pandemia mostró al mundo la importancia de invertir en la investigación, para hacer frente a pandemias como la del SARS-CoV-2, pero también en términos de prevenir enfermedades, lo cual es crucial, ya que es claro que el gasto que genera el tratar una enfermedad resulta mayor que el invertir en investigación para atender los problemas de salud de la población de manera preventiva, con vacunas o con tratamientos de alto nivel como los de tipo monoclona.

Carlos González Gutiérrez, cónsul general de México en San Diego, explicó que parte de sus obligaciones es promover la vacunación transfronteriza entre los trabajadores de las maquiladoras de Tijuana, lo que permitió vacunar de manera pronta a 27 mil trabajadores de esta industria, lo que considera ayudó a una estabilidad de la fuerza laboral en esta área.

Adicionalmente se aplicaron 4,300 vacunas y 9,000 pruebas en el consulado que preside, a mexicanos radicados en San Diego.

González Gutiérrez enfatizó la participación que tendrán en la Conferencia BIO 2022, en la que se contará con un pabellón de México, con una docena de empresas y laboratorios involucrados en áreas de ciencias y biotecnología, para vincular mejor al sistema biotecnológico con el ecosistema. El evento será del 13 al 16 de junio en San Diego con la participación de ocho mil empresas y seis países.— IRIS MARGARITA CEBALLOS ALVARADO