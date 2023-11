Nicole Gómez Garza, una joven a la que le gusta el deporte y desea retomar tradiciones que han quedado en el olvido, será coronada reina del Club Campestre para el ejercicio 2024.

De 16 años de edad, fue invitada a ser la soberana de la sociedad —anteanoche se hizo la petición formal, como informamos—, algo que la llena de emoción, puesto que deseaba seguir los pasos de su madre.

Es hija de los esposos Javier Gómez Sosa y Regina Garza Roche, quien fue reina del Club en 1990.

Nicole es la menor de cuatro hermanos: Patricio y Gerardo, gemelos de 22 años, y Regina, de 20, quien participó en el baile de debutantes del 31 de diciembre de 2019.

Para la joven, la invitación a ser reina del Club la llena de alegría pues quería formar parte de una tradición que ha abarcado a varias integrantes de su familia. Y es que, además de su madre, han sido soberanas sus tías Diana Eugenia Palomeque Roche (1977-1978) y Patricia Roche Ancona (1967-1968), y sus primas Diana Eugenia Lago Palomeque (2008) y Helena Molina Roche (2017).

Sus vínculos con el Campestre se remontan a varios ancestros suyos: su bisabuelo Joaquín Roche Martínez fue el primer presidente (1961-1963) y uno de los fundadores, y su tío abuelo Eduardo Roche Díaz también fue presidente (1975-1976).

“Estoy muy contenta, es algo que quería, y cuando recibí la noticia me sentí muy feliz y sorprendida, no me la esperaba”, expresa.

Cuenta que fue en una comida familiar cuando sus padres le dieron la noticia de la invitación a ser soberana y se emocionó mucho.

Señala que siente el Club como su casa, pues muchas veces pasa más tiempo en esas instalaciones que en su propio hogar. Acude prácticamente todos los días: de lunes a viernes, a clases de tenis por la tarde, y también juega con sus amigas en las canchas; años atrás tomó clases de natación.

Junto con su familia va a comer los viernes o sábados al restaurante del Club, y en ocasiones también lo hace los domingos o cuando tienen una celebración familiar.

Comparte que del menú lo que más le gusta, y siempre pide, son los papadzules.

Es aficionada a la comida yucateca, a la que pertenecen los guisos que prefiere: cochinita pibil, huevos motuleños, frijol con puerco… Pero no rechaza el pozole, la comida italiana, el sushi, la paella y los mariscos.

En cuanto a los deportes, Nicole, nacida un 19 de septiembre, puntualiza que el tenis es su favorito y lo practica desde los 6 años. En esta disciplina ha competido por su escuela, en la que integra el equipo de alto rendimiento, y en torneos del Club. Suele jugar dobles.

El básquetbol y la equitación también han sido parte de su vida, esta última por dos años, hasta que la maestra que tenía dejó la ciudad. Asimismo, ha hecho “vaulting”, un estilo de gimnasia sobre el caballo.

Nicole es una emprendedora nata, pues en la escuela vendía de niña el “slime”, la plastilina pegajosa y de colores brillantes que encanta a los pequeños. Después comenzó a hacer galletas y postres para vender entre sus compañeros y amistades. Y a su corta edad, unas hermanas que tenían un negocio de lazos la contrataron para hacer unos vídeos promocionales en redes sociales.

Por eso no es raro que diga que quiere estudiar finanzas y contaduría.

Nicole se considera una joven a la que le gusta hacer amistades y le emociona pensar en los momentos que podrá compartir con sus amigos en el baile de debutantes y en el de Carnaval, que encabezará semanas después de que sea coronada reina de la sociedad.

Externa que le causa emoción poder bailar con su papá en la noche en la que será coronada.

Está agradecida con los directivos del Club por la oportunidad que se le da, y como futura soberana ya tiene planes de trabajo, como retomar algunas tradiciones que se han dejado de lado, como el baile regional. De igual manera buscará apoyar al Campestre en las actividades que desarrolle.— IRIS CEBALLOS ALVARADO