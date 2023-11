“Se llama Godzi, es niña y es muy coqueta, les guiña el ojo a los clientes y nos apoya en llevar o traer los platillos. Es un apoyo porque va a las mesas ofreciendo la publicidad del restaurante, tiene vídeos y no se queja”.

Así se refiere María Aguilar Martínez, gerenta de un restaurante en Ciudad Caucel, sobre el que sería el primer robot traído a Mérida para innovar en el servicio al cliente gastronómico.

De tecnología japonesa, Godzi tiene entre sus funciones apoyar al personal para aligerar el trabajo cuando el restaurante está lleno.

“Está programada con un mapa para que pueda andar y no chocar con las mesas, las cuales no se pueden mover (para no bloquear su paso)”, explica María Aguilar.

La gerenta del centro de consumo Good Ramen dice que Godzi ha sido del agrado del público, ya que les pone vídeos y responde de modo “muy cordial y amable”.

“Si se cruzan en su camino (cuando está en movimiento), ella dice ‘Con permiso cariño’, (pero) en algún momento (también) frunce el ceño (en señal) de que está molesta”, relata.

“Hace bailes y próximamente va a tener descargado el menú. Tiene varias funciones y por ahora les pedimos a los clientes que, al ser un aparato delicado, tengan cuidado al tocarlo”.

En apenas dos semanas laborando, Godzi ya ha protagonizado varias anécdotas. “El otro día vino un señor y quiso jugar, y (Godzi) le siguió el juego”, dice María.

“Godzi es programada cuando nos hace falta personal y lleva los platillos, ella misma nos dice cuándo necesita carga y la conectamos. Tiene duración de ocho horas (su pila) y se deja cargando en la noche, hora y media, y luego sigue funcionando”, añade.

Su forma de ayudar es cargando hasta 30 kilos, lo que equivale a dos platos de comida de ida en la parte superior y de vuelta en la bandeja posterior.

Para los empleados, Godzi es de gran ayuda y la consideran parte del equipo, ya que interactúa con ellos y bromean con que también le toque lavar los trastes. La ven como “un avance” tecnológico y no temen que los pueda reemplazar en su labor.— VANESSA ARGÁEZ CASTILLA