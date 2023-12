Una noche musical llena de emociones y asombro se vivió anteayer con la presentación de la Orquesta Típica Yukalpetén y la invitada especial Eugenia León en el Palacio de la Música, como parte de los homenajes que en el Gran Festival se rinden a Armando Manzanero.

La combinación de los sonidos de la Típica y la voz de la intérprete cumplieron las expectativas del público que esperaba un show único.

“Espero un concierto único, estamos hablando de una gran señora con la Típica. Son muchas canciones las que he escuchado de ella y sé que saldré contenta y satisfecha”, confesó Rocío Vargas Zaldívar antes de que empezara la velada.

“Es la primera vez que la voy a escuchar (a Eugenia León). Por otro lado, siempre me ha gustado la Típica y me agrada que la idea de la dupla se presente en un homenaje a Manzanero. Sé que será maravilloso, se me hace una combinación interesante, ahora sí que honor a quien honor merece”, indicó Maribel Gómez Ventura.

Dedicado a su memoria

Al escuchar la tercera llamada, los integrantes de la Orquesta, vestidos de traje regional, ocuparon sus respectivos lugares. Al aparecer en el escenario, el director, maestro Pedro Carlos Herrera López, dirigió unas palabras a los asistentes.

“Ya es diciembre y estamos a punto de salir de vacaciones. Nos sentimos muy contentos de participar en el Gran Festival del Palacio de la Música con este concierto, en especial porque está dedicado a la memoria de Armando Manzanero”.

Añadió que los orígenes de la Orquesta datan de 1942 y “tocamos música de amor no solo de las parejas, sino también por los alrededores, paisajes y más”.

Los músicos dieron inicio al concierto con una canción navideña combinada con las típicas jaranas yucatecas: “Granito de sal”, “Reina de reinas”, “Acuarela a Mérida”, “Bonita” y “Semejanzas”, por mencionar algunas, con arreglos del propio Herrera López.

La presentación estuvo dividida en dos partes musicales: una de corte tradicional y la otra dedicada al homenajeado con un popurrí con temas de su autoría.

Los aplausos del público al término de cada canción demostraban que estaban disfrutando la velada.

Al hacer su aparición en el escenario Eugenia León, vestida de pantalón negro y blusa rosada, acorde con el evento colorido que se pintaba con las notas musicales, la ovación de los espectadores no se hizo esperar.

La artista dedicó su actuación a los presentes y al extinto compositor, con quien mantuvo una amistad y colaboró por años, además de que compartió “una gran historia musical”.

Entre las piezas que Eugenia León interpretó de Manzanero destacaron “Contigo aprendí”, “Esta tarde vi llover” y “Como yo te amé”. La cantante declaró que las composiciones del yucateco seguirán siendo referente de la música mexicana para los nuevos autores y cantantes.

Al finalizar el espectáculo, el público aplaudió cálidamente al elenco artístico.— VANESSA ARGÁEZ CASTILLA