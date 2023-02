Aumentan las bodas religiosas, pero Â¿por quÃ© se divorcian?: causas y consejos.

El tan esperado día llega, ¡por fin estás ante el altar!, das el 'sí', pero... ¿hasta que las muerte o los problemas los separen?, pues aunque las bodas religiosas han aumentado, ¿por qué las parejas se divorcian?

Primero porque no se conocían bien y cuando comienzan a conocerse resulta que la otra persona no es como se mostró durante el noviazgo, como que no hay un sincero conocimiento y ya durante el matrimonio comienzan a mostrar su verdadera cara.epxpone el presbítero Jorge Martínez Ruz, vocero de la Arquidiócesis de Yucatán.

Otra causa es que los problemas que vienen, porque siempre van a haber problemas, no lo sepan afrontar o no los puedan resolver ni como pareja, apunta.

Entonces hay toda clase de problemas. Hay situaciones familiares, de salud, económicas, infidelidad, laborales. Entonces cuando los problemas llegan y la pareja no logra asumirlos con madurez viene la división, agrega.

Violencia, otra causa de divorcio

Y hay otros casos dónde incluso lamentablemente de da el tema de la violencia y alguna de las partes empieza actuar con violencia física y psicológica y en esos casos es incluso ya es recomendable la separación en lo que se sana o se atiende esa parte, indica.

Algunas personas no se muestran como realmente son, hasta después de casados

Puede haber violencia y esa se va contra la pareja, los hijos, las personas que conviven con ello y ahí es recomendable la terapia. Cuando son temas de violencia domestica no se puede resolver fácilmente, expuso el sacerdote

Detalló que en este momento está haciendo recuento de cuántas bodas hubo y ese dato se envía al Vaticano, para que se publique en el anuario Pontificio.

Nosotros damos un informe de los sacramentos y ahora se repartió la encuesta se cuántos tuvimos en el 2022 y todavía se está recopilando.

El sacerdote comentó que desde su perspectiva las bodas religiosas aumentaron porque por la pandemia mucha gente dejó de hacer sus sacramentos. Y ahora muchos los retomaron, eso lo notamos en la solicitud de servicios que son bastantes de hecho a mí ya me están pidiendo matrimonios para el 2024.

"Sí ha habido un aumento (de bodas religiosas) dentro de la media normal por la situación de la pandemia que se quedó pospuesto. Hay algunos que si cancelaron y otros que fueron moviendo la fecha porque la normalidad ha ido regresando gradualmente", dijo

En la iglesia Católica existe la nulidad matrimonial

El sacerdote recordó que en la iglesia existe la nulidad matrimonial y el número de casos no se pública en el Anuario Pontificio eso solamente el tribunal eclesiástico tiene la información.

El sacerdote comentó que las solicitudes no son multitudinarias de la solicitud de nulidad matrimonial y no todo los casos son calificados con la nulidad, pues hay muchas circunstancias. Primero que hay gente que se separa por un tiempo porque tiene dificultades

Las parejas deben saber enfrentar vicisitudes como problemas económicos, laborales y familiares, entre otros

Agrego que hay otras personas que se separan pero no realizan ningún trámite, hay otras que se separan y solo ven el divorcio por lo civil y otro porcentaje que no sé cuál sea ya ven el tema de la nulidad y a veces es en mira a un sacramento posterior es decir que alguien quiera casarse por la Iglesia otra vez.

Detalló que son casos muy particulares e inicia un proceso canónico y eso ya lo va determinando los encargados del tribunal eclesiástico.

Pedir consejo y la terapia de pareja es de gran ayuda

El sacerdote comentó que ha visto problemas en los matrimonios y las parejas acuden a los sacerdotes a pedir consejo. Se les da acompañamiento, se les da dirección espiritual.

Acudir por ayuda y consejo, como una terapia de pareja, es importante para rescatar una relación

Han surgido más movimientos que ayuda al acompañamiento de las parejas con problemas.

‘Jesús salvando matrimonios’, acompañamiento para parejas con dificultades

De hecho hay un movimiento a nivel nacional que ya está en Yucatán que se llama ‘Jesús salvando matrimonios’. Y ellos acompañan a las parejas que tienen dificultades en vista de salvar el matrimonio.

Lo que es frecuente y constante es que las parejas vienen a pedir ayuda y acompañamiento sobre todo para salvar y sanar el matrimonio, dijo Jorge Martínez Ruz.

Consejos para recuperar el matrimonio y la buena relación de pareja

El consejo para aquellos que quieran casarse el diálogo, la confianza, y pues estar cerca de Dios, hablando del matrimonio por la Iglesia, sostuvo el sacerdote.

Dios es el que fortalece y ayuda en el camino de la pareja. Entonces si sacan a Dios de su vida humanamente podrán resolver sus problemas.

Y frecuentar los sacramentos. Cuando uno tiene problemas sea en noviazgo o matrimonio es indispensable pedir ayuda, expuso el sacerdote entre otros conceptos.