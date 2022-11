Gana la lotería y va a cobrarlo disfrazado para no decirle a su familia

Ganar la lotería es el sueño de muchos. Miles de personas toda su vida juegan sin saber si algún día serán recompensados por la diosa de la fortuna, sin embargo, hay quienes resultan con mucha suerte y en alguno de sus intentos son recompensados. Este es el caso de un sujeto en China que, pese a ser una de las mejores noticias que alguien puede tener en su vida, decidió acudir a cobrar el premio disfrazado, acá te contamos su historia.

Según publican algunos medios de comunicación el afortunado ganador de la Lotería en China, decidió no solo guardar el anonimato de su nombre a los medios de comunicación, sino que incluso fue a recoger el premio con un disfraz puesto.

Según publica el South China Morning Post el sujeto ha ocultado su identidad bajo el sobrenombre de ‘Sr. Li’ a los medios que lo buscan para entrevistas y no pretende revelar su identidad. Esto es una práctica común en China y no es discutida por los organizadores quienes respetan esa decisión de los ganadores.

Premio del ganador de la lotería en China

EL Sr. Li se habría ganado cerca de 220 millones de yuanes (30 millones de dólares/ más de 590 millones de pesos mexicanos) y hasta donde se sabe, no quiere que su familia se entere de ello. “No se lo he dicho a mi esposa ni a mi hijo. Me preocupa que se sientan superiores a otras personas y no trabajen ni estudien mucho en el futuro“, mencionó.

Lo curioso del caso es que el sujeto se presentó a la premiación el pasado 24 de octubre disfrazado con una botarga amarilla a recoger su premio. De los 220 millones yuanes que se ganó el Sr. Li, donó 5 millones a organizaciones benéficas y pagó 43 millones en impuestos, esto según los medios de la región.