Interpol busca a Do Kwon, cofundador de ''Terra'' y la fallida criptomoneda ''Luna''

LYON.- La Interpol ha emitido una ficha roja por Do Kwon, famoso cofundador de la ahora fallida "Terra" y su criptomoneda "Luna".

El hombre de 31 años es acusado de fraude por el colapso de 40 mil millones de dólares de su propia compañía por lo que se giró una orden de arresto en su contra en su natal Corea del Sur a principios de septiembre.

De acuerdo con los informes de las autoridades, Do Kwon habría volado a Singapur en mayo pasado antes del derrumbe de Terra. Los fiscales surcoreanos pidieron al Ministerio de Relaciones Exteriores revocar su pasaporte, alegando que el empresario se encuentra “prófugo” de la justicia.

Al respecto, Do Kwon estar huyendo o escondido pero se ha negado a revelar su paradero a las autoridades:

“Querido CT, te diría que estoy haciendo y donde estoy si: 1) fuéramos amigos; 2) tuviéramos planes para vernos; 3) estamos juntos en algún juego web3 basado en gps. De otra manera no es asunto tuyo saber mis coordenadas de gps”, escribió Do Kwon en su cuenta de Twitter.

“No estor “huyendo” ni nada similar. Para cualquier agencia del gobierno que ha mostrado interés en comunicarse, estamos cooperando completamente y no tenemos nada que ocultar”, agregó en una segunda publicación en la red social.

We are in the process of defending ourselves in multiple jurisdictions - we have held ourselves to an extremely high bar of integrity, and look forward to clarifying the truth over the next few months