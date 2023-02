'He gets Us', los millonarios comerciales sobre Jesucristo que causan polémica en EE.UU.

‘He gets Us’, una serie de comerciales sobre Jesucristo fue tema de polémica en Estados Unidos después de la emisión de uno de estos durante el Super Bowl 2023 del pasado domingo 12 de febrero.

Además de la victoria de los Kansas City Chiefs y el show de medio tiempo de Rihanna, el comercial “Love your Enemies” (“Ama a tus enemigos”) fue discutido en redes sociales entre opuestos políticos en dicho país.

¿Qué es la campaña ‘He gets us’?

Los comerciales de He Gets Us ("Él nos comprende") son parte de una campaña para promover a Jesucristo y el cristianismo a través de la televisión estadounidense.

Desde el 2022 los anuncios evangelicos se han transmitido durante eventos deportivos como el Super Bowl, y entretenimiento como los Premios Grammys.

Los comerciales incluyen fotografías en blanco y negro de protestas y eventos similares recientes como Black Lives Matter, la crisis migratoria e incluso el asalto al Capitolio de enero de 2021 bajo lemas como “Jesús fue un refugiado”, “ama a tus enemigos” y “Jesús ama a quienes odias”.

Los comerciales de Jesús en el Super Bowl 2023

“El 12 de febrero lo verás en el mayor escenario en América. Veras a Jesús en el Super Bowl”, anunció un primer comercial previo a la final del futbol americano.

Durante el Super Bowl 2023 se transmitió el anuncio “Ama a tus enemigos”.

¿Por qué los comerciales de Jesús causan polémica?

Tras la transmisión del anuncio de ‘He gets Us’ durante el Super Bowl 2023 las redes sociales se dividieron en Estados Unidos entre figuras con ideales políticos contrarios así como internautas.

Debido al presupuesto millonario que tienen los anuncios internautas de izquierda han criticado que el dinero se invierta en comerciales y no en “las prioridades de Jesús” como “alimentar a los hambrientos, recibir al desconocido, atender al enfermo, liberar al oprimido y amar a nuestros vecinos”.

En el caso de los simpatizantes de derecha en Estados Unidos, ellos critican el contenido y mensajes de los anuncios. En ese sentido resaltaron un anuncio en el que narran la historia del nacimiento de Jesucristo con imágenes de familias latinoamericanas que migran a EE.UU. y que concluye con la frase: “Jesús era un refugiado”.

Para los críticos de derecha estos anuncios promueve ideas políticas de izquierda sobre la inmigración: "¿Usted cree que las fronteras abiertas son algo bíblico?", cuestionó el fundador de Turning Point USA, Charlie Kirk.

En el portal web cristiano evangélico He Gets Us los promotores de la campaña afirman no ser ni de izquierda ni de derecha ni tener afiliaciones políticas de ningún tipo.

La congresista demócrata de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez escribió: Algo me dice que Jesús *no* gastaría millones de dólares en anuncios del Super Bowl para hacer que el fascismo parezca benigno".

Something tells me Jesus would *not* spend millions of dollars on Super Bowl ads to make fascism look benign — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) February 13, 2023

Por el contrario, Charlie Kirk calificó a los anuncios como complacientes para “los progresistas”, a sus promotores como “embaucadores woke” y aseguró que el comercial es “uno de los peores servicios al cristianismo en la era moderna”.

¿Quién está detrás de los comerciales de Jesucristo?

La campaña ‘He Gets Us’ es realizada por la fundación sin fines de lucro, Servant Foundation, un grupo evangelista también conocido como The Signatry con sede en Kansas.

La agenda de 'He Gets Us'

¿Cómo obtienen los fondos para la campaña?

El sitio web de la campaña evangelista no entra en detalles sobre el origen de los fondos pero aseguran que "la mayoría de las personas que impulsan He Gets Us, incluidos nuestros donantes, optan por permanecer en el anonimato”.

De acuerdo con el sitio, los donantes eligen no revelar sus nombres “porque ellos no son los protagonistas y no desean el crédito".

El multimillonario David Green, fundador de la cadena de tiendas de artesanía Hobby Lobby y conocido cristiano conservador, confirmó ser uno de los principales donantes de la campaña, cuyo presupuesto inicial rondaba los 100 millones de dólares.

La empresa de Green también ha sido señalada de homofobia y negarse a incluir gastos de anticoncepción y la píldora del día siguiente en su plan de salud para empleados gracias a un fallo a su favor en 2014 de la Corte Suprema cuando Hobby Lobby ganó el derecho a negarse por motivos religiosos.

You may fool some but not all.. We see you & who you’re funded by. pic.twitter.com/zVVy7rcXz6 — Holly (@_HollyC__) February 13, 2023

Por su parte, Servant Foundation fue señalada por la revista socialista, Jacobin, por donar 50 millones de dólares a Alliance Defending Freedom, una organización anti-LGBT que promueve la prohibición del aborto.

Al respecto, ‘He Gets Us’ no respondió a las críticas y resaltó la atención que ha logrado la campaña gracias a sus dos anuncios del Super Bowl.

"El objetivo es que los dos anuncios no solo inspiren a aquellos escépticos hacia el cristianismo a hacer preguntas y aprender más sobre Jesús, sino que también alienten a los cristianos a vivir aún mejor su fe y exhibir el mismo amor y perdón que Jesús modeló", dijo el portavoz de He Gets Us, Jason Vanderground.

Te puede interesar: Jesús, luz de los corazones