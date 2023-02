Super Bowl 2023: Así fue el show de medio tiempo de Rihanna

ESTADOS UNIDOS.- Rihanna reapareció en los escenarios la noche de este domingo 12 de febrero con un espectacular Halftime Show del Super Bowl LVII que enfrentó a Kansas City Chiefs vs Philadelphia Eagles.

Sin invitados sorpresa y recorriendo su largo historial musical, Rihanna apareció en el escenario vestida completamente de rojo, con la canción Bitch Better Have My Money en una plataforma elevada sobre otra roja que atrevesaba el campo, y acompañada de bailarines vestidos de blanco.

Cabe resaltar que este año fue Apple quien se encargó de la producción del "half time show" del Super Bowl y no Pepsi como había sido en los últimos años.

¿Rihanna está embarazada?

Además la cantante originaria de Barbados dejó a sus fanáticos intrigados ante la posibilidad de un segundo embarazo. Cabe recordar que Rihanna fue madre el año pasado su hijo nació el 13 de mayo de 2022, fruto de su relación con el rapero A$AP Rocky

Hasta el momento la cantante no confirmó si está esperando otro bebé, pero millones de fanáticos y curiosos se hicieron la pregunta al verla en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl y muchísimos de ellos asumen que sin dudas ese vientre lleva un bebé.

¿Qué canciones cantó Rihanna en el Super Bowl 2023?

En total cantó doce canciones. Pero sin duda, las coreografías y vestuarios robaron la mirada de millones de personas. Rihanna dejó claro que no se necesitan más de dos colores (rojo y blanco), para ofrecer una gran presentación como la que dio esta noche.