Trágica cifra en EE.UU.; más de 49 mil personas se han privado de la vida

NUEVA YORK.— Alrededor de 49,500 personas se quitaron la vida el año pasado en Estados Unidos, la cifra más alta jamás registrada, de acuerdo con nuevos datos del gobierno publicados ayer.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), que fueron los que dieron a conocer las cifras, aún no calculan la tasa de suicidios del año.

Sin embargo, los datos disponibles indican que los suicidios en Estados Unidos son más frecuentes que en cualquier otro momento desde los inicios de la Segunda Guerra Mundial.

“Hay algo que está mal. La cifra no debería aumentar”, lamentó Christina Wilbur, una residente de Florida de 45 años de edad, cuyo hijo se pegó un tiro el año pasado.

“Mi hijo no debería haber muerto”, agregó. “Sé que es complicado, de verdad, pero tenemos que ser capaces de hacer algo. Algo que no estemos haciendo porque lo que sea que estemos haciendo ahora, no está ayudando”.

¿Por qué hay más suicidios?

Los expertos advierten que el suicidio es complicado, y que los recientes aumentos se deberían a una serie de factores, como las mayores tasas de depresión y la limitada disponibilidad de servicios de salud mental.

Pero uno de los principales factores es la creciente disponibilidad de armas de fuego, señaló Jill Harkavy-Friedman, vicepresidenta sénior de investigación de la Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio.

Un reciente análisis de la Universidad Johns Hopkins utilizó datos preliminares de 2022 para calcular que la tasa general de suicidios con armas de fuego en el país aumentó el año pasado hasta alcanzar un máximo histórico.