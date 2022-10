Raúl Paz le toma la palabra a Mauricio Sahuí: ''Hay oportunidad para Morena en Yucatán''

El senador Raúl Paz Alonzo, ahora en las filas de Morena, manifestó que le toma la palabra al priista Mauricio Sahuí Rivero sobre la integración de un frente opositor al PAN, pero consideró que sería un grave error poner nombres desde ahora a la cabeza de esa alianza.

“Sin duda, creo que es necesario hacer un frente amplio para que Morena pueda ganar la gubernatura”, apuntó. “Hoy la oportunidad está del lado de Morena y necesitamos sumar a los actores que quieran participar en este movimiento, pero es momento de hacerlo de una vez y con valentía”.

El expanista solicitó que se le permitiera formular comentarios sobre el frente opositor que propone Mauricio Sahuí para hacer frente al PAN en las elecciones de 2024 en Yucatán.

También se refirió, a preguntas nuestras, a otros temas como su salida del PAN y su ingreso a Morena, sus aspiraciones políticas y las numerosas críticas que ha recibido por su viraje en el contexto de una votación decisiva en el Senado.

Raúl Paz admite que su salida del PAN venía de tiempo atrás

Aseguró que su cambio de partido es fruto de una decisión que tomó hace tiempo, porque ya no se sentía cómodo en el PAN, y dijo que después del anuncio de su ingreso a Morena no ha tenido comunicación de ningún tipo con dirigentes panistas ni con el gobernador Mauricio Vila Dosal o algún funcionario de su gobierno.

Sobre la propuesta de un frente opositor amplio, que Sahuí Rivero reiteró —en una entrevista que publicamos anteayer— al responder a las versiones de que saltó al Partido Verde, Paz Alonzo puntualizó: “Es momento de hacerlo de una vez y con valentía”.

El nuevo morenista añadió que lo deseable es que se sumen todos los que quieran participar y aportar “a ese gran frente para ganar la gubernatura”.

Cuando se le preguntó quién debe encabezar esa alianza de oposición, el legislador señaló:

“Creo que sería un grave error poner nombres ahora. Tiene que ser un proyecto horizontal, de suma de talentos, de visiones y de compromisos con el movimiento para lograr un gobierno que, sobre todo, proteja a los que menos tienen”.

¿Raúl Paz, por la gubernatura de Yucatán?

—¿Tú quieres ser candidato a gobernador? —le preguntamos.

—Obviamente me encantaría ser candidato a gobernador, pero lo que quiero es sumar a ese frente amplio. Quien sea candidato o candidata debe tener las características de unir a todos y también las posibilidades de ganar. Ese debe ser su perfil: que esté comprometido con la política fundamental del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es primero los pobres.

—¿Ves ahora a alguien con ese perfil? Son varios los que quieren, pero...

—Hay nombres. Bueno, dentro de Morena hay quienes han sonado, que han hecho su trabajo. Si me preguntas a mí te digo que me gustaría, no me descarto, pero vine a sumar para que Morena gane. Si yo tengo las características necesarias, entonces encabezaré esa responsabilidad.

—Con tu cambio de partido hubo señalamientos de que trasladaste tus negativos a Morena...

—Sin duda, se ha hecho mucho ruido y se ha gastado mucho dinero en mentiras y ataques a mi persona, por una decisión política que no es nueva... Todo mundo la sabía. Si lo que dicen fuera cercano a la verdad no gastarían tanto dinero en desprestigiarme, no moverían tantos hilos para atacarme.

—¿Cómo estuvo tu salida del PAN?

—Hace muchísimo tiempo, y era sabido en el PAN estatal y el PAN nacional, que no estaba cómodo en el partido ni con el valor político que me daban. Entonces, que nadie se dé por sorprendido. Yo tomé esa decisión desde hace tiempo. De hecho, se había filtrado en algunos medios. Nunca hubo intención ni acercamiento (de los dirigentes del PAN) ni para escucharme ni para solucionar los problemas.

—Si tomaste la decisión hace tiempo, ¿por qué anunciarla en un momento clave, cuando se discutía sobre la militarización de la seguridad en el país?

—Tú sabes perfectamente que la política es de momentos y de circunstancias. Como ya dije, era un secreto a voces la posibilidad de incorporarme a Morena. No me sentía a gusto en el PAN, ya lo había manifestado, y hasta me expresé positivamente sobre acciones del gobierno federal. Y claro que las definiciones tienen que ver con el tiempo y las circunstancias.

—¿Estás cómodo en tu nuevo partido?

—Si vieras que sí. Me han arropado con cariño y con ganas de hacer equipo y de construir. Pensé que era algo que me iba a dar más trabajo. Lo agradezco (el trato), porque todos los actores que están en la visión de sumar vamos a trabajar por la gente que menos tiene cuando ganemos el gobierno en 2024.

—¿Sí crees que Morena ganará la gubernatura?

—Estoy seguro de que vamos a ganar si hacemos las cosas bien. La verdad es que dentro del PAN hay quienes no comparten lo que se hace, pero allí siguen. Hay otros que le hace guiños al morenismo, pero siguen trabajando dentro del PAN. Hay mucha gente que se quiere sumar.