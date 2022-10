Aprueban baños todo género en la Facultad de Derecho de la Uady

Luego que de que aprobaran los baños para todo género en la UADY en las facultades de Química y Ciencias Antropológicas, este día se dio a conocer que la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios también contará con ellos, sin embargo, este anuncio únicamente se ha confirmado en un perfil de FB.

El anuncio lo dio a conocer Alejandro Alonso Padrón en su cuenta personal.

Noticias Relacionadas Baños para todo género en la Uady causan queja de un colectivo

A principios de julio, el rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, José de Jesús Williams, informó que los baños para todo género se habían creado "para darle cabida a todas las personas y ser más inclusivos".

“Para nosotros lo importante tiene que ver con los derechos humanos”. “La universidad tiene necesariamente que ser inclusiva. Y la apuesta tiene que ver con la formación integral de nuestros jóvenes".

"No podemos formar a nuestros jóvenes con una visión de exclusión a los demás, si no, no hablaríamos de una formación integral", expresó.

Más baños para todo género en la Uady

Pese a que en su momento no se mencionó si habrían más baños para todo género, la aprobación de estos en la Faculta de Derecho deja abierta la posibilidad de que puedan habilitarse en otras facultades de la Uady.

El anunció aún no ha sido confirmado por la Uady por ningún canal oficial.