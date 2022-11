La movilización ciudadana del pasado domingo en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) dejó de manifiesto que en Yucatán hay una sociedad civil organizada y fuerte, dijo Othon Baños Ramírez investigador social de la Uady.

Sin embargo, considera que todavía no llega al punto en el que pueda considerarse que se trata de un despertar ciudadano.

En cuanto a la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para el próximo domingo 27, el investigador lo consideró grave:

“Que el mismo presidente encabece una marcha política de su gobierno, que va a venir en defensa de su propio proyecto, es grave, porque un presidente no debería ser tan parcial como es el, demasiado parcial, partidista, trabaja siempre para su partido, y lo hace para exhibir que tiene musculo, que tiene fuerza”.

Como se informó el pasado domingo miles de ciudadanos salieron a las calles en esta ciudad de Mérida y otras partes del país, para manifestarse en defensa del INE, y en contra de las reformas electorales enviadas por el presidente del país al Congreso de la Unión, que afectarían a dicho instituto, por cual se buscó al investigador para preguntarle qué lectura se le puede dar a esas movilizaciones.

Una sociedad civil organizada defendió al INE en Yucatán ¿Hay un despertar ciudadano?

A lo que respondió que le queda claro que la sociedad civil organizada se expresó, pero también la clase media yucateca se hizo presente, “estuvo muy presente, aparte de los líderes de los partidos y sociedad civil, aunque está la clase media fue más espontanea”.

“Lo que no vimos, o casi no se vio es que llegara mucha gente, parte de los ciudadanos de la gente trabajadora, de trabajadores, representantes de campesinos, de ese tipo de trabajadores no estuvo presente en esta movilización, por eso digo que algo así como un despertar de la sociedad no lo fue, no llegó a tal”, añadió.

El entrevistado precisó que con esto no quiere decir que no haya una fuerza política muy importante, y eso es lo que interesa a los investigadores.

“Analizar el ver la presencia de la clase media, sobre todo la clase media no conforme con la política del presidente, no es solo por lo del INE que se sabe es organismo democrático y como tal debe tener autonomía del gobierno, no solo del actual, de todos, hasta de los que vienen, es un organismo que debe de tener autonomía, y en defensa de esto vino la clase media aparte de la sociedad civil organizada, que se expresaron y eso es lo importante”, dijo.

¿Influyó la crisis económica para que la sociedad civil organizada defendiera al INE en Yucatán?

En su opinión, en el movimiento del pasado domingo, no tuvo mucho que ver el deterioro de la economía de la clase media, acudieron a la marcha a defender una institución fundamental.

En cuanto a la que recientemente convocó AMLO, para el investigador eso fue: “un asunto que vuelve a señalarnos que el presidente está más preocupado por mantener esa popularidad, el interés de ser el que dicte por donde van las cosas en México, más que realmente hacer una gestión política para todos los mexicanos”.

“Esas acciones son las que convierten al llamado pueblo en sus seguidores incondicionales, y son muchos seguidores del presidente pues son los que reciben subsidios, ayuda, las dádivas del gobierno, así se vuelven clientes de él y es todo lo que va a llevar, está convocando a su clientela política que es bastantes, porque son muchos los pobres en México, más de la mitad de la población está en condiciones de pobreza, y a ellos si les ha llegado el discurso del presidente, los ha motivado, los tiene embelesado con promesas que nunca van a llegar”, explicó.

Baños Ramírez manifestó que, lo que les van a llegar a esas gentes son esas ayudas y dádivas que el gobierno les da.

“Pero los cambios que se requieren, las modificaciones estructurales de fondo, no los atiende el presidente, y es lo malo de esto, vemos al presidente con esa actitud revanchista o de buscar mantener alta su popularidad, a pesar de los diversos tropiezos políticos que lleva, es lo que realmente preocupa, deja de lado los temas fundamentales para la nación, que tienen que ver con verdaderas propuestas del cambio que tiendan a cambiar las condiciones económicas”, afirmó.

Insistió en que el presidente debería estar luchando y buscando cambios para que sean ellos las mismas personas las que se abran camino y puedan prosperar, no que les den dádivas del gobierno, “eso es lo que preocupa, ver al presidente empeñado en su gestión política de buscar solo el lado popular y fortalecer a Morena, a su partido”.