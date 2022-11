Vuelca un auto en la calle 60 Norte de Mérida

MÉRIDA, Yucatán.— Elementos de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) tomaron conocimiento de un accidente de tránsito en el que un automóvil subcompacto volcó en la calle 60 Norte de Mérida la mañana de este martes.

En el lugar se discutió la responsabilidad del hecho, sobre todo por si hubo o no contacto entre el vehículo volcado y una camioneta marca Jeep.

"Pues que venga el perito. Ojalá llegué antes de que termine el primer tiempo (del partido entre México y Polonia), para que alcancemos el segundo tiempo", señaló uno de los involucrados.

El conductor de la camioneta explicó que transitaba de Norte a Sur por dicha avenida, a la altura de un supermercado tomó un retorno, pero al notar los vehículos que se acercaban retrocedió y le pegó a un auto Sentra. En ese mismo momento escucharon un fuerte golpe, fue de un auto que transitaba por la misma avenida, pero en el sentido de Sur a Norte que volcó unos cinco metros adelante.

"Están diciendo que yo lo golpeó, pero no hubo contacto. Ahora la policía me dice que estoy detenido. Pero ese auto sólo se volteó, no hubo contacto", dijo el guiador de la camioneta.

Los elementos que tomaron conocimiento del accidente decidieron solicitar a un perito de tránsito para que sea él quien determine si hubo contacto o no y quién es el responsable de estos accidentes.

