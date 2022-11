La vacunación contra Covid debe continuar, afirma especialista en Yucatán

La pandemia del Covid-19 continúa y, por tanto, la vacunación también debe continuar, afirmó el médico Manuel Baeza Bacab, especialista en inmunología clínica y alergia.

Entrevistado sobre la suspensión de la campaña de vacunación contra Covid-19 en Yucatán, como publicó Diario de Yucatán, el profesional señaló que está convencido de que las vacunas sí protegen a las personas que se aplican la dosis y la revacunación.

“La respuesta a si nos protege la vacuna, definitivamente sí, aunque puede haber reinfecciones por la evasión inmunológica del virus, éstas continúan mostrando síntomas leves con baja gravedad, hospitalización y letalidad”, reiteró.

“Podemos concluir que las vacunas, cualquiera de ellas, son seguras y efectivas, principalmente para prevenir formas graves y muertes", insistió el doctor Baeza Bacab.

Importancia de la vacunación contra Covid-19

"De tal manera que las personas que completaron su esquema (vacunación y refuerzo) se encuentran protegidas, lo cual puede ser muy variable en quienes no completaron el esquema y nula en quienes no se han vacunado".

"Además, quienes han padecido la enfermedad deberían vacunarse, pues se incrementa el nivel de protección contra el coronavirus, sobre todo si la infección fue por Ómicron", recalcó.

"Lo ideal es recibir una revacunación con la vacuna bivalente de Pfizer o Moderna”.

Dijo que de conformidad con las autoridades de salud federal, responsables de la gestión de la pandemia en México, se terminó la campaña de vacunación, con excepción de los menores que apenas están recibiendo sus primeras dosis.

¿Qué porcentaje de la población mexicana está vacunada contra Covid-19?

Vacunación contra Covid

De acuerdo con cifras oficiales, el 62.8% de la población mexicana completó su esquema de vacunación, aunque visto de otra manera el 37.2% no lo completó, o peor, no recibió una dosis.

Esto significa que poco más de una tercera parte de la población está en riesgo de infección con SARS-CoV-2.

Te puede interesar: Covid en Yucatán: Se disparan los casos a casi 800 en un mes

Sin embargo, las autoridades de Salud locales calculan que 84% de los yucatecos sí recibió el esquema completo de vacunación, aunque no se aclara qué porcentaje recibió la revacunación.

La Secretaría de Salud local sí menciona que el 10.9% no recibió la vacuna y 4.4% solo tiene una dosis, lo que representa un 15% de personas con riesgo de Covid-19 de grado variable, desde síntomas leves hasta manifestaciones graves y muerte.

Yucatán, primer lugar en casos de Covid activos

Aunque en el ámbito mundial no se habla de nueva variante de preocupación, la pandemia todavía está presente y en Yucatán el número de casos de Covid-19 se incrementó en el último mes, a tal grado de ocupar el primer lugar de casos activos en el país.

El programa de vacunación anti-Covid-19 federal no debería suspenderse, al contrario, debería ofrecer refuerzos a quienes no los han recibido y vacunar a las personas que todavía no reciben una dosis, insistió el doctor Baeza Bacab.

Esto contrasta sobremanera con la posición de las agencias sanitarias de varios países que recomiendan que en otoño-invierno se aplique un refuerzo con una vacuna nueva con configuración bivalente, la cual incluye RNA mensajero de la variante original del virus y de la variante Ómicron BA.1 (Moderna) o BA.4/BA.5 (Pfizer) con la finalidad de aumentar la efectividad.

¿A quiénes se debe dar prioridad para vacunar contra Covid?

Vacunación contra Covid

Recomienda la administración en función del riesgo de infección, dando prioridad a los que tienen mayor riesgo: inmunodeprimidos, población de 60 o más años de edad, personas internadas en residencias de adultos mayores, personal de salud y, obviamente, quienes no han recibido el refuerzo, no han sido vacunados o tienen un esquema incompleto.

El especialista, quien da puntual seguimiento a la evolución de la pandemia y es un científico asertivo en sus análisis, recordó que en marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó la existencia de una pandemia de Covid-19.

Indicó que después de 5 olas cambió a una “forma endémica”, aunque todavía no se acepta de manera oficial, pues el aviso de pandemia continúa.

Después de una “carrera” por la vacuna, que se inició en enero de 2020 cuando se identificó el genoma del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2), la industria farmacéutica puso a disposición de la humanidad una vacuna segura y eficaz en diciembre de ese mismo año.

¿Cuándo comenzó la vacunación contra Covid en Yucatán?

En nuestro país, incluyendo Yucatán, la vacunación comenzó en enero de 2021, los primeros en recibir la dosis fueron los del sector salud público que atendía a enfermos de Covid-19, no así al personal de salud privado que también estaba expuesto, lo que de alguna manera permitió el incremento de la morbilidad y mortalidad entre ellos.

Luego vacunaron a los adultos mayores y después de mucho insistir se inició la vacunación de los menores, en ocasiones solo a través de un amparo.

En estos casi tres años de pandemia el virus mutó en diversas variantes que causaron una gran mortalidad a la población mundial, hasta noviembre de 2021 cuando apareció la cepa Ómicron que mostró una gran contagiosidad y baja letalidad.

Ómicron mutó a varios sublinajes y se mantiene como predominante a nivel mundial, pues estas subvariantes también demuestran una gran capacidad para evadir al sistema inmunológico y reinfectar a las personas.